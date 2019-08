Rassegna stampa oggi | 8 agosto 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

Repubblica

C’era una volta il governo

Salvini a Conte: “Subito una svolta o elezioni a ottobre”

Una coalizione mai nata (di Stefano Folli)

Quel che Renzi non dice (di Eugenio Scalfari)

Ucciso l’ultrà della droga. Assassino vestito da runner

Federica Pellegrini: “Nuoto, amore e dolori. Ecco la mia vita”

Tav, il governo trema. Salvini: “Adesso qualcosa si è rotto”

Il tormento di Di Maio: “Forse dobbiamo finirla qui”

[Retroscena] L’ultimatum a Conte: “Programma e ministri nuovi o si vota a ottobre”

In aula due governo. Per i gialloverdi l’ora del big bang

E Grillo litiga con i No Tav: “Non tradiamo”

Il Pd compatto in aula si spacca dopo il voto: “Dovevamo andarcene”

Calenda: “Partito diviso in due. Renzi sta esagerando. Sulla Tav persa un’occasione”

Il Machiavelli di Modi che sussurra la presa del Kashmir

Waheed: “Il mio popolo ormai è prigioniero. La minaccia? L’hindu first”

Il giallo di Natalie. Grecia di sangue per gli scienziati

Il paese senza maschi. In un villaggio polacco nascono solo femmine

“Basta nudismo, è fuori moda”. In Germania cade un mito

Stadio, droga e fascismo, l’ascesa di Diabolik tra Carminati e i clan

Spaccio e violenza, la Capitale ostaggio delle narcomafie

Le gemelline, i bimbi soli, i feriti. Ecco i dimenticati della Open Arms

Il superfarmaco pagato dallo Stato (ma solo se funziona davvero)

L’Iss assolve i cellulari: “Non aumentano il rischio di cancro”

I Talebani firmano la strage mentre trattano per la pace

Impiegata del ministero licenziata per un tweet contro il governo

Lewinsky tra i produttori della nuova serie tv sul Sexgate di Clinton

Rapina alla Zecca in stile “Casa di carta”. Rubati due milioni

“Non voleva uccidere Luca e Matteo”. E l’investitore va ai domiciliari

Confessioni di una “pornofemminista”

Governo nel caos, aria di crisi

Disfatte e giochetti (di Antonio Polito)

“Votiamo sull’alleanza”

Cadere o un rimpasto?

Il mistero dell’astrofisica trovata morta in un burrone

Tutti i sospetti sul caso Cerciello (di Fiorenza Sarzanini)

Ucciso Diabolik, agguato a Roma all’ex capo degli ultrà laziali

L’Inter “brucia” la Juve: preso Lukaku

Texas, l’arrestato come uno schiavo

“Cambiare in fretta o meglio le elezioni”. Nel mirino del leader Toninelli, Trenta e Tria

Intervista a Massimiliano Romeo: “Così il governo non è più credibile”

Zingaretti: l’esecutivo è finito il premier vada al Quirinale

Cerno vota no e passa al Misto: “Sarò il primo dei Sei Stelle”

Esulta il fronte di chi vuole le urne: il Movimento non può più risalire

Il centrodestra (se unito) al 50,6%

Ergastolo annullato, il boss torna in libertà

Spray sul graffito di Carola

Passioni, Carla (e boom in libreria): il ritorno di Sarko

La Stampa

La spallata di Salvini al governo

Sull’orlo della crisi balneare

In Val Susa è scontro. “Opera irreversibile”. “Stop al cantiere”

Renzi: se si va al voto potrebbe nascere una forza di centro

Spettro della recessione sulla locomotiva tedesca

Conte teme per il futuro del suo governo e cancella la conferenza stampa d’agosto

Ministri in trincea e minacce. Il sì alla Tav fa vacillare il governo

Di Maio vuole l’intesa. Ma è rivolta nel M5S “Dobbiamo rompere”

Il Colle pronto alle consultazioni. “Mai vista la crisi a Ferragosto”

La nave spagnola con 121 migranti: “Aspettiamo ma cosa farà l’Italia?”

Il sindaco ambientalista ucciso in una discarica

Salvini tradisce Di Maio col Pd e chiede poltrone

Morituri te salutant (di Marco Travaglio)

Ilva, l’eredità Riva svanita: le vittime dei veleni risarcite con un’affettatrice

Così Woodcock e Noe scoprirono i 49 milioni spariti della Lega di Bossi

Intervista a Paolo Mieli: “Ora il premier è più forte ha due o tre maggioranze”

Erdogan pronto a invadere un po’ di Siria, con l’ok Usa. Però in Libia appoggia il golpista Haftar, con Macron e Putin, per entrare in Africa. Qualcuno lo fermi

Fogli di via per i No Tav Domani altra protesta fuori dal cantiere

Open Arms avverte: “Se avremo problemi entreremo in Italia”

Il procuratore Cozzi: “Il Morandi è morto di morte naturale Da capire se si poteva curare”

Il Sole 24 Ore

Governo, ultimatum di Salvini a Conte

Nel mirino i ministri M5S ma anche Tria

Renzi accelera. A settembre l’uscita dal Pd

La recessione allarma i mercati. Germania, calano industria e fiducia

Il cantiere riparte da Chiomonte e si allarga

Salvini sevizia Di Maio

Deraglia il governo, ma niente urne: rimpasto

Bonafede e Toninelli rischiano di saltare

Perché scommetto che non andremo a votare (di Alessandro Sallusti)

Ora Matteo non ha alibi per la crisi

La giornata più complicata: deserto il tour nelle spiagge

La ricetta di Berlusconi: “La soluzione migliore è un ritorno alle urne”

Di Maio resta in silenzio: deve subire un altro ricatto

Messaggero

Salvini: via tre ministri M5S

Agguato a Roma ucciso in un parco capo ultrà laziale

Cerciello, nuovi video poco prima del delitto

Bossi: “Io riabilitato ma ormai defenestrato”

Caos Pd, Zingaretti: “Ora Conte lasci”. Ma la strategia per l’aula spacca i dem

Il Foglio

Il governo lo sa che i soldati italiani in Libia sono sfiorati dai missili?

Avvenire

Irregolari si diventa

L’Europa può salvare Usa e Russia

Legge sul suicidio, ultimo tentativo Fi-Udc

Altri 14 morti a Kabul: un’autobomba contro il dialogo appena ripartito

Il Manifesto

Il carrozzone

Open Arms: “Condizioni critiche”

Rino Formica: “Il rischio è una guerra civile. Ora il Presidente parli”

Libero

Di Maio sotto il treno

Ritratto di un fallito chiamato Toninelli. Se un pover’uomo così diventa ministro

La Verità

Ultimatum Salvini: si cambia o si vota

L’ombra di Bibbiano pure sulla Liguria

Bbc News

Kyrgyzstan troops storm ex-President Almazbek Atambayev’s home

Africa News

Kenyan MP ejected from parliament for attending with baby

BuzzFeed

The Mother Of The El Paso Shooting Suspect Called Police Worried About His Gun Before The Attack