Film da vedere questa settimana al cinema, dal 5 all’11 agosto

Cosa vedere al cinema? D’estate non arriva niente in sala? E se ho dei bambini piccoli cosa offre la programmazione? Tranquilli, a tutte queste domande c’è una risposta in questo articolo. Se vi piace andare al cinema e non sapete quali film vedere questa settimana, mettetevi comodi e prendete appunti, perché insieme elencheremo i film già arrivati e quelli che arriveranno durante il weekend per questa settimana di agosto.

Film da vedere al cinema | Dal 5 all’11 agosto 2019

Questa settima potrete trovare al cinema ancora qualche film uscito la scorsa settimana. Chi ama la commedia sarà soddisfatto di potersi gustare ancora Dolcissime, un film di Francesco Ghiaccio, con Giulia Barbuto Costa Da Cruz e Alice Manfredini. Dolcissime racconta di tre amiche inseparabili costrette poi a fare i conti con i chili di troppo.



Un’altra pellicola per gli appassionati d’azione arrivata in sala il primo agosto è Hotel Artemis, un film di fantascienza diretto da Drew Pearce, con Jodie Foster e Sterling K. Brown. Ambientato nel 2028, Hotel Artemis racconta di un gruppo di manifestanti che richiedono soltanto dell’acqua pulita nelle strade di Los Angeles. Lo scontro tra manifestanti e polizia degenera e la salvezza è imprigionata in questo edificio in art decò di 13 piani che nasconde all’attico un ospedale all’avanguardia.

Chi ha un debole per l’horror sarà felice di trovare ancora in sala Isabelle – L’ultima evocazione, che racconta di una giovane coppia in dolce attesa che decide di trasferirsi in una nuova casa infestata da una strana presenza femminile.

Un altro film da non perdere al cinema questa settimana è Never Mind, diretto da Eros Puglielli, con Paolo Sassanelli e Andrea Sartoretti. una commedia diretta da Eros Puglielli, con Paolo Sassanelli e Andrea Sartoretti che racconta la vita di cinque persone stravolta da strani fenomeni. C’è un avvocato con una brutta abitudine, una baby sitter con un nuovo lavoro, un amico d’infanzia con un presente ingombrante, un cuoco con un desiderio proibito e uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi: cinque storie legate da un filo.

Film da vedere al cinema questa settimana | Le nuove uscite

Film nuovi di zecca da vedere al cinema questa settimana a partire dal 7 agosto sono invece i seguenti.

Bring The Soul: The Movie è un documentario musicale diretto da Jun-Soo Park. Distribuito da Nexo Digital, il film mostra la boyband sudcoreana dei Bring The Soul alla fine del loro tour “Love Yourself” in Europa: 24 concentri in 12 città diverse, da Seul a Parigi, il tour è stato un tripudio di energia e passione, conclusosi in un after party a Parigi.

Un appuntamento importante per gli amanti del genere è quello distribuito da Universal Pictures con Fast and Furious Hobbs & Shaw, un film d’azione diretto da David Leitch, con Dwayne Johnson e Jason Statham che tornano nelle vesti di Luke Hobbs e Deckard Shaw. Il loro primo scontro è avvenuto nel 2015 nel settimo capitolo di Fast and Furious, ma i due, per far fronte a un nemico in comune, devono unire le forze dando vita a un’impavida collaborazione.

Chi è appassionato dei thriller potrebbe vedere al cinema questa settimana Goldstone – Dove i mondi si scontrano, una pellicola diretta da Ivan Sen, con Aaron Pedersen e Alex Russell. La storia racconta di Jay Swan, un detective che indaga sul caso di una persona scomparsa e giunge nella misteriosa cittadina di Goldstone dove viene arrestato per guida in stato d’ebrezza dal poliziotto locale, Josh. Quando la camera del motel dove viene tenuto Jay salta in aria, il detective capisce di essere sulla strada giusta e che la polizia del posto sta nascondendo qualcosa di grosso.

Un altro film d’azione in arrivo questo weekend è The Quake – Il terremoto del secolo, una pellicola drammatica diretta da John Andreas Andersen con Kristoffer Joner e Ane Dahl Torp. Il film racconta di un uomo la cui vita privata è appesa a un filo, perché l’ossessione per il suo lavoro l’ha portato lontano dalla famiglia. Il suo intuito da geologo gli ha mostrato una dura verità: Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da mettere in ginocchio la città e convincere le persone di questa imminente verità sarà difficile ma non impossibile.