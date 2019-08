Il tour estivo di Salvini: gli appuntamenti dal 7 al 18 agosto

Agosto pieno di incontri per Matteo Salvini: il ministro dell’Interno e leader della lega via Facebook ha annunciato le tappe del suo tour estivo con appuntamenti soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud Italia. “Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Liguria, Campania e Toscana: da domani fino a Ferragosto vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia, soprattutto nelle perle del nostro Sud. Più mi criticano perché sto in mezzo alla gente, più io ci vado!”, è il messaggio pubblicato sulla bacheca del vicepremier leghista.

La road map di Salvini prevede incontri in più località ogni giorno. Questo il programma completo: mercoledì 7 agosto visita a Sabaudia (Latina), Anzio (Roma) e poi di nuovo a Sabaudia in serata; giovedì 8 agosto a Fossacesia Marina (Chieti), San Salvo Marina (Chieti) e Pescara; venerdì 9 agosto a Termoli (Campobasso), Peschici (Foggia) e Polignano a Mare (Bari); sabato 10 agosto a Policoro (Matera), Amantea (Cosenza) e Soverato (Catanzaro); domenica 11 agosto a Taormina Mare (Catania), Messina e Siracusa; mercoledì 14 agosto a La Spezia, giovedì 15 agosto a Castel Volturno (Caserta), Baia Domizia (Caserta) e Cellole (Caserta), domenica 18 agosto infine a Marina di Pietrasanta (Lucca) e a Massa.

Il tour estivo di Salvini viene letto anche come una sfida agli alleati del Movimento 5 Stelle, che alle ultime elezioni hanno conquistato ampio consenso soprattutto nelle circoscrizioni meridionali. La Lega punta a radicarsi maggiormente al Sud proprio per consolidare il primato a livello nazionale che viene segnalato da tutti i sondaggisti che effettuano rilevazioni sulle intenzioni di voto. Gli appuntamenti di agosto sono stati programmati dallo staff del vicepremier in gran segreto. Secondo gli ultimi retroscena l’obiettivo di Salvini sarebbe quello di conservare alti i numeri del suo consenso per provare a conquistare l’autosufficienza senza alleanze, senza Forza Italia e senza Fratelli d’Italia.