Salvini in console col dj al Papeete Beach, dall’inno di Mameli alla canzone di Fedez | VIDEO

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è a torso nudo, con le cuffie alle orecchie, il mojito a una mano e l’altra sui tasti della console. Così lo ritraggono le immagini e i video che circolano in rete, che lo hanno immortalato accanto al dj durante una festa del Papeete Beach di Milano Marittima, dove si svolge la festa della Lega romagnola.

Salvini ha posato per dei selfie con il cocktail in mano, poi ha raggiunto in console il deejay, che lo ha presentato alla folla e ha fatto partire una canzone di Fedez.

A un certo punto parte, in suo onore, l’Inno di Mameli e le cubiste ballano in costume leopardato con la mano sul cuore.

Dopo qualche minuto Salvini è tornato tra gli amici e i colleghi di partito e di governo, tra cui Lorenzo Fontana, Claudio Durigon e Lucia Borgonzoni, in una zona riservata del bar dello stabilimento balneare.

Non è la prima volta che Salvini si immerge tra le folla del Papeete Beach, lo stabilimento balneare del suo amico ed europarlamentare, Massimo Casanova. Già negli anni passati Salvini, che è a Milano Marittima con famiglia e parlamentari leghisti, aveva partecipato alla festa del Papeete.

Il leader della Lega ha lanciato da Milano Marittima la sua campagna di agosto. Da ora riprenderà a girare la Penisola dal Lazio alla Sicilia, dalla Calabria alla Campania, passando per Genova e per poi chiudere l’agosto in Trentino, a Pinzolo, come da tradizione.

Intanto, il ministro dell’Interno lancia la sfida a M5S: “O avremo una squadra compatta che ha la forza di fare le cose o la forza la chiederemo agli italiani perché il paese merita tutto”, ha detto Salvini dal palco della festa della Lega in Romagna.