L’uomo volante Frank Zapata ha attraversato la Manica sul suo Flyboard | VIDEO

Missione compiuta per il quarantenne Frank “Franky” Zapata, il campione di jet-ski francese soprannominato “l’uomo volante”. Dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio scorso, questa mattina è riuscito a trasvolare il canale della Manica sul suo ‘Flyboard’, la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita. A riferire la notizia è stata la Bbc.

Frank Zapata è decollato questa mattina alle 08:25 da Sangatte, vicino a Calais, ed è atterrato nella baia di Saint Margaret, a Dover.

Sono bastati una ventina di minuti a Zapata per percorrere i 35 chilometri dello Stretto e arrivare sull’altra sponda, mantenendosi a 15/20 metri dal ciglio dell’acqua, in piedi sulla sua piattaforma.

Lo scorso 25 luglio il tentativo di traversata era fallito perché Zapata non era riuscito a planare sulla piattaforma mobile in mezzo al mare per rifornirsi di cherosene.

Stavolta la sua equipe aveva scelto una barca più grande, che è stata piazzata nelle acque territoriali francesi. “È atterrato facilmente sulla barca, ha cambiato zaino e se ne è andato”, ha raccontato la moglie Krystel.

FlyBoard, cos’è

L’invenzione di Zapata, il FlyBoard, era stata presentata alla fine del 2018 al Forum per l’innovazione a Parigi.

Si tratta di una sorta di ‘hoverboard’ spinto da 5 reattori alimentati da cherosene e controllato dai movimenti del corpo.

Il FlyBoard è dotato di 5 minuscoli turboreattori e può raggiungere i 190 chilometri orari. L’unico limite è l’autonomia di appena dieci minuti del serbatoio che Zapata deve portare sulle spalle in equilibrio precario, manovrando il tutto con un joystick.

Il 14 luglio Zapata si è esibito durante la parata militare a Parigi sugli Champs-Elysees, davanti al presidente francese Emmanuel Macron. Con il fucile in mano, il campione è volato a diverse decine di metri da terra sul celebre viale e poi è atterrato dinanzi al palco dove sedevano le autorità.

Il ministero della Difesa francese guarda con interesse alla piattaforma, e pensa di utilizzarla per le forze speciali francesi nelle aree urbane.

Qui il video dell’impresa:

