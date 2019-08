12 miliardi di tonnellate di acqua, l’equivalente di 4 milioni di piscine olimpiche, si sono riversate in mare per effetto dello scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia. Il video pubblicato su Twitter dalla giornalista Laurie Garrett mostra gli effetti drammatici del cambiamento climatico. I dati si riferiscono alla giornata di mercoledì 31 luglio, quando in sole 24 ore si è riversato in mare un enorme fiume d’acqua proveniente dai ghiacciai.

Il video è stato girato nella cittadina di Kangerlussuaq, sul lato occidentale della Groenlandia, dove il 1 agosto le temperature hanno raggiunto i 22 gradi Celsius.

Una ricerca di un istituto danese ha rivelato che nel mese di luglio nell’Atlantico si sono riversate oltre 197 miliardi di tonnellate d’acqua, provocando l’innalzamento dell’oceano di 0,5 millimetri.

La differenza di temperatura rispetto alle medie stagionali, in certe zone del Paese, è stata di oltre 13 gradi °C. È stato il luglio più caldo dal 2012.

This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it’s 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj

