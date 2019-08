Il fisico scultoreo di Barbara D’Urso a 62 anni

Barbara D’Urso finalmente si rilassa senza la diretta. La sua estate è esplosiva. Dopo una stagione piena di successi, con quattro programmi all’attivo in diretta, la regina di Mediaset si concede una pausa al mare. Con un fisico notevole. La conduttrice, che ha superato la soglia dei 60 anni, fa girare la testa a tutti. Anche senza le “luci” ad effetto opaco, la sua bellezza è indiscussa. Come sempre.

Qualche giorno fa, Cristiano Malgioglio ha pubblicato un video con lei in Sicilia. Vacanza e amicizia all’insegna dei sorrisi. I due sono amici di lungo corso. Ma come saranno le vacanze di Barbara D’Urso senza le telecamere? Mare, sole, qualche selfie e tanto relax. Ovviamente senza “sgarri” a tavola. La D’Urso mangia sanissimo e si concede pochi fuoriprogramma. Le calorie sono sempre in agguato e lei ci tiene ad una linea da urlo. Che sfoggia sui social. Selfie e Instagram Stories assicurati, ma senza esagerare.

Intanto, in tv va già in onda il promo dei suoi programmi. Seguitissimi. Che fanno tremare la concorrenza. A proposito: Live- non è la D’Urso è pronto a tornare. Ai piani alti di Cologno Monzese hanno brindato agli ascolti, merito di una instancabile Barbara D’Urso e di un intuitivo Ivan Roncalli. Un ragazzo timido, preparato come pochi. Il capo-progetto di quel format. Una delle menti di quel grande successo che ha tenuti incollati tutti alla tv. Il serale del mercoledì dovrebbe tornare a breve, ma prima torneranno i rodatissimi Pomeriggio5 e Domenica live, con il consueto “caffeuccio” di Barbara.

