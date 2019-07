Taranto, aggressione contro tre migranti: “Minacciati con una spranga e rincorsi con la macchina”

Taranto, aggressione contro migranti: “Minacciati con una spranga”

L’aggressione contro tre migranti si è consumata nel centro storico di Palagiano, in provincia di Taranto, alle spalle della biblioteca comunale. Mentre stavano tornando a casa, tre ventenni, originari del Gambia, sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzi del posto: prima hanno cercato di aggredirli con una spranga di ferro, poi li hanno rincorsi con la macchina, inseguendoli per tutto l’isolato e percorrendo contromano le strette vie del centro abitato. Dall’auto in corsa, hanno lanciato una bottiglia di vetro che ha ferito al braccio uno dei ragazzi, portato al pronto soccorso per le cure mediche.

A ricostruire la vicenda, avvenuta domenica scorsa intorno alle 21, a TPI è Angela Surico, dirigente Arci Palagiano che gestisce lo Sprar dove è inserito uno dei ventenni aggrediti. Surico, dopo essere stata contattata dai ragazzi, si è recata sul posto, dove erano presenti anche i carabinieri, insieme ad altre operatrici.

“È il primo episodio così importante. Ci sono stati episodi di discriminazione nel territorio, ma mai un’aggressione di questa portata e violenza”, spiega Surico. “Sono aperte le indagini e non sono ancora note le motivazioni del gesto. Si tratta di gente del posto ed è stato riconosciuto il ragazzo che era alla guida della macchina”.

“Un fondo razzista c’è, e si può capire dal modo in cui è avvenuta l’aggressione. Non c’è stata alcuna discussione, si è passato subito ai fatti. Se la sono presa con i più deboli, che sono stati trattati come inferiori”, riflette Surico. “Adesso i ragazzi non sono tranquilli ad uscire, si guardano alle spalle”.

Sull’episodio si è espressa anche l’Arci Puglia regionale e quello provinciale di Taranto. “Il nostro è un territorio di accoglienza e il vile gesto compiuto non rispecchia l’animo più sincero della nostra terra”, ha dichiarato il presidente provinciale Arci Salvatore De Giorgio.

“Denunceremo l’accaduto al neonato Osservatorio Regionale sui Neofascismi, istituito e riconosciuto dalla Regione”, ha aggiunto il presidente regionale Arci Puglia Davide Giove.

“Non permetteremo a pochi violenti di imporre una deriva sociale xenofoba e razzista. Invitiamo la società civile a tenere altissima l’allerta e a manifestare vicinanza alle vittime e a chi ogni giorno si spende per una Puglia di pace e di accoglienza attraverso la gestione eccellente di progetti volti all’accoglienza e all’integrazione”.