Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 26 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, venerdì 26 luglio 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Pensioni news, Inps: cresce l’importo medio dell’assegno

Come per il reddito di cittadinanza, anche per le pensioni l’Inps ha pubblicato gli ultimi dati in suo possesso aggiornati a giugno. Da gennaio a giugno 2019, sono state liquidate in totale 233.080 nuove pensioni, per un importo medio di 1.159 euro.

Rispetto allo stesso periodo del 2018, quindi, sono aumentati sia il numero di prestazioni (l’anno scorso erano state 228.382), sia l’ammontare medio degli assegni (nel 2018 era 1.084 euro).

L’Osservatorio statistico dell’Inps, che ha portato avanti lo studio, ha inoltre precisato che, essendo i dati aggiornati al 2 luglio 2019, nei prossimi mesi i dati subiranno delle variazioni in relazione allo smaltimento delle domande ancora in giacenza.

Nello stesso periodo sotto osservazione, fa notare l’Istituto nazionale di previdenza sociale, ”si registra un numero complessivo di liquidazioni di vecchiaia decisamente inferiore al corrispondente valore del 2018”.

Una differenza “riconducibile essenzialmente all’aumento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia, per effetto dell’incremento di 5 mesi della speranza di vita”, cui non è corrisposto lo stesso fenomeno in relazione alle pensione anticipate, grazie al decreto legge che ha introdotto Quota 100.

Tutte le news di pensioni di ieri, 25 luglio

Per tutti i dettagli in merito alle Pensioni Quota 100, come anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria qui di seguito una serie di link utili: