Ricatto ad alta quota, tutto quello che c’è da sapere sul film: trama, cast e streaming

Ricatto ad alta quota è un film del 2016 diretto da Nadeem Soumah, regista di diverse pellicole come “Il gioco dell’illusione” e “Doppio ricatto, doppio inganno”.

Il thriller in lingua originale è Turbolence.

Ricatto ad alta quota racconta di una donna che lavora per l’FBI ed è vittima di un ricatto che metterà in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia (il marito e il figlio adolescente).

Vediamo insieme di cosa parla Ricatto ad alta quota, qual è la trama e chi compone il cast.

Ricatto ad alta quota film | Trama

Il senatore Johnson non è abituato a essere rifiutato. Così, quando a una festa in un bar avvicina una bella ragazza e le rivela il desiderio di una notte di passione, il senatore non è pronto al rigetto. Poco importa che l’uomo sia sposato, il desiderio è più forte così come l’orgoglio.

La ragazza rifiuta convinta le avance del senatore, arrivando a deriderlo, e l’uomo perde le staffe uccidendola senza pietà.

Non c’erano testimoni nelle vicinanze, quindi nessuno può sapere che il senatore Johnson ha assassinato brutalmente una giovane donna perché ha rifiutato una notte di passione con lui.

Eppure un intruso c’è: una telecamera di sorveglianza ha ripreso l’accaduto e il senatore non può permettere che quell’incidente condanni la sua vita. Il filmato incriminato è nelle mani dell’FBI e, per recuperarlo, l’assassino assolderà un clan di criminali per recuperarlo.

Sarah Plummer, la protagonista di Ricatto ad alta quota, è un’agente dell’FBI in volo verso Washington per partecipare al processo che vede il senatore come il primo imputato. Purtroppo, al suo fianco in aereo siede una misteriosa donna, il suo nome è Michelle e la informa che la sua famiglia è stata presa in ostaggio. Se vuole rivederla, dovrà cancellare ogni traccia del video che incrimina il senatore.

Ricatto ad alta quota film | Cast

Nel cast di Ricatto ad alta quota vediamo la protagonista Dina Meyer che interpreta Sarah Plummer, l’agente FBI la cui famiglia viene rapita a causa del suo lavoro e del delitto del senatore Johnson; quest’ultimo è interpretato da Brent A. McCoy.

Nel cast ancora vediamo Victoria Pratt, Brent McCoy, Justin Johnson Cortez, Nick Baillie, Cole Carter, Lorynn York e Jose Rosete.

Ricatto ad alta quota film | Streaming

E dove vedere Ricatto ad alta quota? In tv o in streaming? Chi vuole seguire il film in diretta tv può farlo giovedì 25 luglio 2019 in prima serata su Rai 2. Chi invece vuole guardarlo in diretta streaming può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di usufruire dei contenuti Rai previa registrazione gratuita.