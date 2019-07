Taylor Mega, la provocante influencer ex concorrente dell’Isola dei Famosi, si è lasciata andare a racconti piccanti sul suo profilo Instagram. La 25enne di Udine rispondendo alla domanda di un follower sul sesso ha svelato come si è svolta la sua “prima volta“.

La giovane influencer ha soddisfatto la curiosità di un suo fan che le ha chiesto delucidazioni sulla prima notte di sesso della sua vita. Taylor Mega non si è di certo tirata indietro e così ha raccontato la sua prima volta.

Secondo quanto scrive Mega, il ricordo non è poi così romantico. L’ex naufraga aveva “Quattordici anni ed era stato orribile”. Dove? “In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile proprio”, racconta.

Se la prima notte di sesso non è andata proprio secondo le più alte aspettative c’è da dire che Taylor Mega ha avuto altre occasioni per rifarsi: “Però il tipo era ben dotato così poi mi ci sono fidanzata per un anno”.

Taylor Mega interagisce spesso con i suoi fan Instagram. L’ultima volta ha seguito i consigli dei suoi follower intervistati attraverso i sondaggi messi a disposizione dal social e si è buttata nella fontana del Castello Sforzesco di Milano.

