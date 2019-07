Oroscopo di oggi 24 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 24 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 24 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI:

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo di oggi mercoledì 24 luglio 2019

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa sarà una giornata interessante per voi che amate le sfide. Niente sembra fermare la vostra sete di curiosità, motivo per cui userete tutte le vostre energie in un nuovo progetto che fino a poco tempo fa non credevate nelle vostre corde. L’appoggio della Luna nel vostro segno sarà propizio.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

Cari amici del Toro, basta guardare al passato, dovete puntare tutto al futuro. Se precedentemente avevate deciso di mettere un punto a una particolare storia d’amore, ci sarà un perché. Non tirare questi scheletri impolverati e ancora sanguinanti dall’armadio, potrebbe essere una strada senza via d’uscita.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DEL 2019

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 24 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questa sarà una giornata positiva per voi, soprattutto perché le stelle vi spingono verso un nuovo incontro che vi metterà di buonumore. Ciò nonostante, è importante tenere gli occhi aperti e non lasciarsi ingannare dall’apparenza. Siete in un periodo particolare, siete esigenti e vi aspettate qualcosa di più dall’amore che invece potrebbe capitarvi adesso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna in Ariete provoca veri e propri tsunami in famiglia. Il nervosismo che si respira quest’oggi è contagioso, ve lo trascinate dietro come una nuvola di profumo e non lascerete scampo a chi vi circonda. Non trasmettete il vostro malessere sul posto di lavoro, perché vi si potrebbe ritorcere contro.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, quest’oggi avvertite una forte generosità che vi porterà ad essere più disponibili e permissivi con il prossimo, anche con il vostro partner che di recente ne ha combinate di cotte e di crude. Va bene essere buoni, ma non troppo, altrimenti qualcuno potrebbe approfittarsene.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 24 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, Saturno opposto a Venere vi tira una brutta carta quest’oggi. In amore non tira buon vento, anzi, le discussioni sono ormai all’ordine nel giorno e il vostro partner non si risparmierà con le battute al vetriolo. Purtroppo avete sviluppato una sorta d’intolleranza reciproca e nessuno dei due ha intenzione di sottostare alle regole dell’altro.

Bilancia

Cari Bilancia, basta girarci intorno: le responsabilità toccano a tutti, quindi anche a voi. Questa sarà una giornata importante per voi che dovrete essere consapevoli delle vostre azioni e del loro costo. Ultimamente avete lasciato amore e famiglia in balia delle acque, ma non potete trascurarli per sempre.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Scorpione

Cari Scorpione, avete bisogno di aprirvi di più con chi vi vuole bene. Da tempo portate dentro di voi un forte malessere che non riuscite ad esternare e non è un bene per voi che avete bisogno di essere costantemente rassicurati dagli altri.

Oroscopo di oggi 24 luglio 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, siete in perfetta forma fisica anche grazie al ricco allenamento di questo periodo, la vostra energia è contagiosa, sprigionate un entusiasmo pari a pochi ma dovete continuare su questa strada altrimenti i risultati non arriveranno mai.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Capricorno

Cari Capricorno, esasperati e irritati affronterete al peggio questo mercoledì di luglio. Non volete proprio saperne di ragionare con lucidità, siete troppo irritati per lasciar correre e preferite stringere a voi quello che vi turba tramutandolo in arma e scudo al tempo stesso. Cercate invece di ritrovare la serenità in vista del weekend.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Acquario

Cari Acquario, quante idee che gironzolano in quella testa! Dovete soltanto trovare un modo per metterle in pratica. Più facile a dirsi che a farsi per voi che poco credete nelle vostre potenzialità, per fortuna che esistono gli amici a darvi la spinta necessaria a inseguire i vostri sogni e le vostre ambizioni.

Pesci

Cari Pesci, il vostro partner sta attraversando un periodo complicato e non l’avete mai lasciato da solo, motivo per cui sarete piuttosto soddisfatti del vostro operato quando vedrete un cambiamento in positivo. Anche il vostro rapporto di coppia ne potrà trarre beneficio.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.