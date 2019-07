Elisabetta Canalis posta foto hot di sé sotto il sole della Toscana.

In vacanza, la ex velina di Striscia la Notizia appare in splendida forma, in costume da bagno di fronte alle colline del chianti. Fisco scolpito, addominali perfetti, abbronzatura intensa e un sorriso smagliante fanno impazzire gli oltri due milioni di fan che la show girl sarda vanta su Instagram.

Tra questi, anche Alessandro Cattelan e Gianni Morandi.

“Mi farei levare un rene se fosse necessario santo il Signore.” scrive qualcuno. Molti si complimentano con lei perché, in un periodo in cui è sempre più diffusa l’abitudine di usare photoshop per mostrarsi perfetti in foto, lei non ne ha bisogno. La foto hot è palesemente naturale, senza filtri, trucchi o ritocchi.

“Schiaffoni proprio a photosho”, scrive un altro fan impazzito a Elisabetta Canalis.

Il commento del cantante Gianni Morandi, sempre molto attivo sui social, invece è questo: “Sei bellissima”.

E così tutti scherzano e rispondono al cantante: “Scommetto che questa foto non l’ha scattata Anna”, insinuando che Morandi stia fantasticando un po’ troppo sulla show girl, mettendo da parte la sua fedele compagna, Anna, normalmente sempre al suo fianco.

In un’altra foto Elisabetta Canalis appare meno hot, ma immersa tra i girasoli e, proprio come il fiore, anche il suo viso è rivolto verso il sole.

Ma è il suo fisico e la sua forma perfetta che fa davvero impazzire tutti.

Elisabetta Canalis si trova al Castelfalfi Resort, un agriturismo di lusso in cui la show girl sta trascorrendo qualche giorno di relax. Pochi giorni fa si trovava invece nella sua regione, la Sardegna, insieme al marito Brian Perri.

Il bikini estremo di Elisabetta Canalis: “Basta dire che siamo ritoccate”