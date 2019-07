Oggi Conte riferisce in Senato sul caso dei presunti fondi russi alla Lega

Il premier Conte riferisce oggi in Senato alle ore 16.30 sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. Dopo il suo intervento seguirà un dibattito parlamentare.

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. non andrà in Senato a riferire sul caso, né ascolterà quello che ha da dire Conte. Aveva detto che lo avrebbe fatto, ma alle 16.30 ha convocato il Comitato per l’ordine e la Sicurezza. “Non intervengo su una cosa che non esiste. Sono tutte balle”, ha tagliato corto il ministro Salvini.

L’attesa per le parole di Conte è grande, e sarà un delicato gioco di equilibrismi.

Secondo quanto riferisce Repubblica, la strategia sulla gestione della vicenda è stata suggerita dalla ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.

Secondo le indiscrezioni, il premier Conte, nel suo discorso sulla delicata vicenda, non entrerà nei dettagli e non farà riferimento ai rubli.

Piuttosto, il succo del messaggio sarà – spiega Repubblica – “l’Italia non mette in discussione la sua collocazione nel blocco atlantico, e le sue alleanze europee”. Un modo per prendere le distanze da quell’influenza russa e dal presidente Putin, che i rapporti della Lega hanno reso più concreti che mai.

Non si tratterà quindi di un affondo diretto a Salvini, quanto piuttosto un prendere alla larga la questione, nell’ottica delle relazioni internazionali, e ribadire che il Parlamento merita una risposta sul tema.

Nel dibattito interverrà anche Matteo Renzi, dopo l’informativa del premier Conte.

Il premier indosserà i panni del garante delle istituzioni, sosterrà che il governo non può accettare alcun tipo di ingerenze da parte di uno Stato straniero, spiega Agi.

La richiesta del dibattito era arrivata la settimana scorsa dal Pd.

Intanto, secondo fonti interne ai due partiti, il caso Moscopoli avrebbe avuto l’effetto di aumentare le distanze tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Nella giornata di ieri, Giuseppe Conte aveva preso una netta posizione a favore della Tav. “I fondi europei sono soltanto per il Tav, non realizzarlo costerebbe molto più che completarlo. Lo dico pensando all’interesse nazionale, unica stella polare di questo governo. Questa è la decisione del governo, ferma restando la sovranità del Parlamento”, ha dichiarato il premier in diretta video su Facebook.