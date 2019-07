Chiara Ferragni organizza una festa di compleanno per il suo cane Matilda

Chiara Ferragni organizza una festa di compleanno per il suo cane Matilda con una torta fatta apposta per lei. Perché Matilda (che di cognome sul suo profilo Instagram fa Ferragni) non è solo un cane, ma un vero e proprio membro della famiglia. La cagnolina è amata da tutti i familiari della influencer più famosa del web e, oggi, fedele compagna di giochi anche del piccolo Leone.

Chiara Ferragni si trovava in Giappone il giorno del nono compleanno della sua French bulldog ma ha fatto in modo che le arrivasse la piccola torta con tanto di candelina.

Su Instagram il suo messaggio di auguri: “Buon compleanno alla mia prima bambina. Grazie per esservi presi cura di lei mentre ero in viaggio. Ci vediamo domani e staremo insieme tutta l’estate”, ha scritto la Ferragni, accompagnando il post con tre scatti.

Nalla terza foto si vede la piccola Matilda con altri amichetti a quattro zampe vestiti a festa. Tutti attorno alla torta colorata. Una vera e propria festa di compleanno.

Che però non ha mancato di scatenare accese polemiche su Instagram.

Le polemiche su Instagram

“No, ma festeggiare il compleanno del cane è allucinante veramente”, scrive un utente. “Ma le persone che fanno la torta al cane che razza di problemi hanno?”, è il commento di un altro follower. E c’è chi ci va giù più pesante: “Fate schifo, spreconi”.

Ci sono anche follower che non hanno mancato di far notare che comunque Chiara Ferragni al compleanno della sua “first baby” non c’era: “L’ennesimo post con pubblicità… altro che auguri alla tua prima bambina. Se ci tenevi tanto tornavi a casa a spupazzartela, senza la necessità di far organizzare una festa ridicola che umanizza i cani alla quale tu non sei nemmeno presente”.

E ci sono anche i follower che riflettono sulla loro vita. “Quanto è deprimente che la festa di compleanno di un cane sia stata più bella e con più partecipanti di tutti i miei compleanni”, chiede un utente. E un altro, chiamando in casa un amico: “Ma tu lo capisci che il cane della Ferragni ha una vita migliore della nostra?”.

D’altronde, si sa, “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”, come cantava Fedez nella canzone che li ha fatti incontrare (e innamorare).