Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi domenica 21 luglio 2019

Toro

Amore, amicizia, tenerezza, riconoscenza per i nati sotto il segno del Toro in questa domenica. Avete una simpatia innata che potrete giocarvi in ogni occasione, ma potete affidarvi anche al vostro talento. Tutto merito di Venere, Luna, Urano, Plutone e Saturno. Una vittoria inaspettata vi attende: cercate di mantenere la calma.

Oroscopo Branko 21 luglio 2019 | Gemelli

Oggi la luna vi è contro, insieme a Nettuno, e per questo motivo potrete fare meno affidamento sulla vostra capacità di persuasione o la vostra empatia. Per questo avrete bisogno di attingere alla vostra creatività per essere più grintosi, raccontando una storia. Riuscirete a tornare protagonisti.

Cancro

Domenica amorosa e intensa per merito della Luna che è in Pesci. Nonostante il ricordo di alcune questioni lasciate in sospeso, riuscirete a cavarvela e restare sereni perché verrete a conoscenza di una buona notizia. Domenica fortunata per i cancro.

Leone

I rapporti in casa sono meno tesi, grazie alla vostra disponibilità e capacità di dialogo con le persone anziane e i piccoli di famiglia. Luna è nel mare della tranquillità, Pesci, che ha la forza di risvegliare e portare in superficie i vostri sentimenti profondi. Rivelate il vostro amore, bello sarebbe iniziare la vostra stagione con quella persona al fianco. Agitato l’ambiente professionale, non parlate (ora).