Meghan Markle per Harry sarebbe sempre stata un ripiego. Secondo quanto dichiarato dal giornalista e biografo reale Duncan Larcombe, che ha prodotto un libro sulla vita del principe Harry, il duca di Sussex è sempre stato attratto da sua cognata, Pippa Middleton, sorella di Kate.

Quando, otto anni fa, William e Kate sono convolati a nozze, molti avevano sperato che il piccolo di casa s’invaghisse della sorella minore della duchessa di Cambridge, anche perché tra i due sembrava esserci una buona intesa. Era il 2011 e tra i banchi della cerimonia di matrimonio di William e Kate gli sguardi tra i due non mentivano.

Ma il feeling è sfociato in un nulla di fatto, e due anni fa Harry ha conosciuto l’americana Meghan, sposata a maggio del 2018. Nel frattempo, Pippa Middleton si è legata in matrimonio a uno dei finanzieri più ricchi del Regno Unito.

Il giornalista Larcombe ha dichiarato a un quotidiano britannico che, per quanto l’amore tra Harry e Pippa non sia sbocciato, di fatto Harry ha ricercato, e trovato, in Meghan, alcune somiglianze con sua cognata. A farci caso, in effetti Pippa e Meghan sembrano molto simili: capelli lunghi e scuri, fisico slanciato, guardo intenso. E le due hanno addirittura un tratto del viso caratteristico comune, praticamente identico: un neo sopra il labbro destro. Per il biografo reale non si tratta solo di una coincidenza. Harry, pur se inconsciamente, ha scelto una copia di Pippa, di cui è sempre stato innamorato.

E secondo l’autore le due donne si assomiglierebbero non solo dal punto di vista fisco, ma anche caratteriale, per non parlare delle origini comuni: nessuna delle due donne, in effetti, ha del sangue blu nelle vene. Sono, insomma, due semplici borghesi. Nell’intervista al quotidiano inglese il giornalista parla anche della passione comune per lo yoga, per i libri, e per la cucina, che Meghan e Pippa condividerebbero.

“Non insinuo che ci sia una storia tra Harry e Pippa, trovo semplicemente divertente che Harry si sia sposato con una persona molto simile alla sorella di Kate”, dichiara Larcombe.

Le due in effetti sembrano davvero identiche. Chissà cosa ne pensa Kate.

