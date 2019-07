Chiara Ferragni si scatena al karaoke con Heidi Klum. La fashion blogger si trova in Giappone per le riprese dello show statunitense, condotto e prodotto proprio dalla bionda Heidi Klum.

Dopo una giornata intensa di lavoro, le due si concedono finalmente un po’ di sano relax e così in un bar di Tokyo si lasciano andare, prendono il microfono e – un po’ stonate, c’è da ammetterlo – si lanciano in un karaoke sfrenato.

Ovviamente, come è solita fare, l’influencer di Cremona non ha potuto non lasciare traccia dello show improvvisato con Heidi sui social. E così su Instagram, in una serie di stories, Chiara Ferragni ha immortalato la serata al karaoke in Giappone.

Le due sembrano davvero in sintonia e questo fa intuire che anche a lavoro le cose stiano andando bene. Chiara Ferragni si lancia in un pazzo karaoke in Giappone con Heidi Klum, ma prima era stata la volta dell’esibizione con il suo fedelissimo make up artist Manuel Mameli. I due hanno intonato La solitudine di Laura Pausini e Vivo per lei di Giorgia e Andrea Bocelli – una delle sue canzoni preferite in assoluto, come ha sottolineato in più di un’occasione.

Chiara Ferragni è stata scelta per il programma Making the cut, dove indosserà i panni del giudice, insieme ad altri big della moda come Naomi Campbell e Nicole Richie. Accanto a loro ci saranno anche lo stilista Joseph Altuzarra e Carine Roitfield. A condurre le danze del talent show della moda statunitense saranno proprio Heidi Klum e Tim Gunn.

Insomma la fashion blogger dimostra ancora una volta di essere davvero inarrestabile e arriva addirittura sul piccolo schermo con Making the Cut. Un traguardo importante per l’influencer italiana che nel giro di qualche anno è diventata una delle imprenditrici digitali più di successo in assoluto.

Chiara Ferragni con Making The Cut sbarca in tv

