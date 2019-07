Anniversario dello sbarco sulla Luna, Topolino celebra l’allunaggio con un numero speciale

Sbarco sulla Luna, il numero speciale di Topolino per celebrare l’anniversario dell’allunaggio

Cinquant’anni fa avveniva il primo sbarco sulla Luna e in questo storico anniversario anche Topolino celebra l’allunaggio con un numero speciale interamente dedicato al nostro satellite.

Era il 20 luglio 1969 quando l’uomo metteva per la prima volta piede sulla Luna. Fino ad allora, l’avevamo guardata solo da molto lontano. A occhio nudo, con una luminosissima sfera in alto nel cielo. O con il telescopio, come una pseudo-Terra fatta di altipiani, ombre e misteri.

Quella degli astronauti americani della missione Apollo 11 (Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins) fu un’impresa eccezionale, che ha scritto la storia ed è entrata nella leggenda.

Anche per questo, oggi che ne cade il 50esimo anniversario, in tutto il mondo sono stati organizzati eventi e celebrazioni per ricordare il giorno in cui venne compiuto “un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per l’umanità”. E Topolino, il fumetto per eccellenza, non poteva stare con le mani in mano.

Topolino e lo sbarco sulla Luna a fumetti

Ecco perché, quello in edicola in questa settimana (da mercoledì 17 luglio), è un numero senza precedenti. Per una volta, infatti, gli appassionati lettori di Topolino dovranno rinunciare alle variopinte storie dei personaggi Disney, per fare spazio a una pubblicazione interamente dedicata alla Luna, nei fumetti e nei redazionali.

E le sorprese non sono finite qui. Per i fan più affezionati, insieme a Topolino è in edicola anche l’AstroTopo: una action figure dell’eroe disneyano pronto per la sua missione spaziale, alto 13 cm e con testa, braccia e gambe snodabili, è completo di un casco removibile e indossabile dotato delle mitiche orecchie e si rivela un gadget esclusivo da collezione. L’AstroTopo sarà in vendita insieme al numero 3321 di Topolino.

L’AstroTopo indossa una tuta spaziale ricca di particolari, inclusa l’impronta lunare sulla suola dello scarpone. Ed è il modo scelto da Topolino per celebrare il 50esimo anniversario dell’allunaggio.

Topolino e il castello sulla Luna

All’interno del numero, poi, tante storie esclusive con protagonista il nostro satellite. In mezzo, anche una storia in due puntate – in uscita quindi sui numeri del 17 e del 24 luglio – ambientata nello spazio: “Topolino e il castello sulla Luna”, scritta e disegnata da Casty.

Nella storia, Topolino e Pippo saranno diretti verso la Luna, dove scopriranno la presenza di un vero e proprio castello e che la nostra galassia è abitata anche da altri particolari personaggi. Un “fantathriller” in due puntate, come lo definisce lo stesso Casty, che vede tra i suoi protagonisti anche Bippo, strampalato ex astronauta, parente di Pippo.

Un appuntamento singolare ma imperdibile, quindi, per tutti gli amanti di Topolino. Non resta che correre in edicola, godersi le storie a fumetti e poi, nella serata di sabato 20 luglio 2019, alzare gli occhi al cielo e celebrare il giorno in cui l’uomo ha conquistato la Luna.

