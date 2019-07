Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 20 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, sabato 20 luglio 2019:

Pensioni: la Cgil vuole superare la Legge Fornero

La Cgil ha tenuto ieri ha Roma la manifestazione “Giovani e pensioni, rivolti al futuro”. Al centro dell’incontro il tema delle pensioni, in particolare quello del superamento della Legge Fornero.

Il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli, nel suo intervento, ha dichiarato: “Parlare della prospettiva previdenziale dei giovani vuol dire parlare del futuro delle nuove generazioni, dei loro progetti di vita, delle loro certezze. È necessario affrontare questi temi: flessibilità in uscita, lavoro di cura, lavoro gravoso e, soprattutto, la questione dei giovani e della pensione contributiva di garanzia”.

Per Ghiselli vanno superati gli squilibri dell’attuale sistema contributivo. Queste le proposte della Cgil: “Una modifica dell’attuale sistema di adeguamento alla speranza di vita, la rimozione dei limiti dell’1,5 e 2,8 volte l’assegno sociale; la modifica dell’attuale sistema di rivalutazione del montante accumulato sul secondo pilastro, la previdenza complementare”.

Ghiselli ha anche chiarito che il sindacato ha chiesto al governo di aprire un tavolo sul tema della pensioni ormai da tempo, e che si aspetta una risposta in tempi celeri da parte dell’esecutivo per far tornare il tema al centro dell’agenda politica nazionale.

