“Meghan Markle di nuovo incinta”: la rivelazione bomba. Ecco l’indizio decisivo

Meghan Markel incinta: le rivelazioni che fanno sognare i fan

Meghan Markle sarebbe di nuovo incinta, ad appena due mesi dalla nascita del suo primo figlio Archie.

La duchessa di Sussex non vorrebbe perdere tempo e, assieme a suo marito Harry, sarebbe intenzionata ad allargare subito la famiglia.

L’indiscrezione è arrivata da una celebre giornalista del Regno Unito, Melanie Bromley, esperta di tutto ciò che ruota attorno alla famiglia reale inglese e a Buckingam Palace.

Gli indizi che fanno pensare a una nuova gravidanza del resto non mancano. Di recente, Meghan e Harry hanno ampliato la loro residenza, Frogmore Cottage, con dei lavori di ristrutturazione, nell’ottica di “accogliere” nuovi arrivati in famiglia.

Ma non è tutto: c’è chi giura di aver visto in questi giorni la duchessa di Sussex con una pancia “sospetta”. Non si tratterebbe dei postumi della prima gravidanza, quella che ha portato alla nascita del piccolo Archie, bensì di una nuova gravidanza.

Meghan Markle incinta: il viaggio in Africa

Meghan sarebbe quindi pronta a dare alla luce un secondo figlio.

Attualmente Meghan e Harry sono impegnati in un viaggio in Africa. È proprio durante questo viaggio che Melanie Bromley, al seguito dei due, ha raccolto queste indiscrezioni.

Secondo quanto fanno trapelare anche altri tabloid britannici, l’annuncio della nuova gravidanza potrebbe essere dato proprio al ritorno dal viaggio dei coniugi dall’Africa. I fan della famiglia eale sono già in trepidante attesa, e i bookmakers hanno dato il via alle scommesse: la gravidanza verrà annunciata? Che nome avrà il nuovo (eventuale) royal baby?

Meghan Markle incinta: il desiderio di avere una bambina

Quel che è sicuro è che Meghan Markle avrebbe fatto trapelare il desiderio di dare alla luce una femmina: dopo la nascita di Archie, infatti, la duchessa di Sussex vorrebbe avere una bambina.

Altra cosa certa è che Meghan e Harry non si fermeranno a due figli: ne vogliono molti di più, come entrambi hanno fatto capire in più occasioni. Tra qualche giorno, al ritorno dal viaggio in Africa, avremo le prime certezze.

