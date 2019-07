Micronesia: le immagini dalla cabina di un incidente aereo | VIDEO

È stato un diffuso un video, che mostra, dalla cabina di pilotaggio, le immagini di un incidente aereo, avvenuto in Micronesia nel 2018.

Il filmato è stato divulgato dagli investigatori dell’Australian Aviation, che hanno avuto il compito di indagare sull’accaduto.

Nelle immagini si sentono i due piloti esclamare più volte “Voliamo troppo bassi”, poi il video si interrompe nel momento in cui il velivolo impatta sull’acqua.

Secondo il rapporto finale degli investigatori, i due piloti hanno ignorato una serie di spie e di allarmi, scattati nel momento in cui stavano per atterrare. La visibilità, inoltre, era altamente scarsa a causa di una tempesta, come si può vedere anche dal filmato.

L’incidente si era verificato il 27 settembre 2018 al largo dell’isola di Weno, in Micronesia.

Il Boeing 737 della compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea Air Niugini era partito alle 15 da Port Moresby e avrebbe dovuto fare uno scalo tecnico al Chuuk International Airport, sull’isola di Weno.

Il velivolo, però, non è arrivato a destinazione ed è precipitato nella laguna che circonda l’arcipelago.

Dei 35 passeggeri a bordo, più i 12 membri dell’equipaggio, uno è morto, mentre gli altri 34 sono sopravvissuti.

Tra le immagini diffuse, anche quella del salvataggio dei passeggeri, che vengono recuperati a bordo di un gommone, mentre l’areo comincia a imbarcare acqua.

Subito dopo la sciagura, infatti, l’acqua ha iniziato a entrare nella fusoliera, facendo in breve tempo sprofondare il velivolo negli abissi.

Secondo quanto dichiarato dal rapporto, inoltre, l’unica vittima del disastro è deceduta poiché non indossava la cintura di sicurezza.

L’autopsia, infatti, ha stabilito che l’uomo è morto a causa del forte trauma contusivo riportato alla testa, che lo ha ucciso pochi minuti dopo la sciagura.

