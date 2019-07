Gossip news: le ultime notizie di oggi 19 luglio 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie succulente e curiose di oggi, mercoledì 19 luglio 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Francesco Monte e il presunto tradimento a Giulia Salemi: arriva la verità su Instagram?

Francesco Monte parla dopo la rottura con Giulia Salemi mentre lei scrive un lungo post su Instagram. L’ex tronista annuncia: “Sarà un’estate di mare e tranquillità”. Monte sembra far riferimento a quella serenità che aspettava da tempo, da quando venne mollato in diretta da Cecilia Rodríguez (due anni fa al Grande Fratello vip, quando lei s’innamorò di Ignazio Moser). (Qui l’articolo completo).

Chiara Ferragni posta una foto con Leone ma i fan notano un dettaglio: “Sei pazza”

Chiara Ferragni è stata duramente criticata per una foto di Leone pubblicata sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vede il figlio in pigiama seduto su un divano in posa per lo scatto ma con un dettaglio che ha lasciato sconcertati i fan. (Qui l’articolo completo)

“Ecco perché non sei famosa come Belen”: la bordata di un famoso conduttore tv a Cecilia Rodriguez

Il confronto tra Cecilia e Belen Rodriguez non accenna a placarsi. Le due sorelle argentine continuano ad essere al centro dei gossip e dei pettegolezzi e il paragone tra le due è inevitabile.

Ora arriva anche la frecciatina di Alessandro Cecchi Paone che ha dato una sua versione sul perché la 29enne compagna di Ignazio Moser non è famosa come la sorella maggiore. (Qui l’articolo completo)

“Kate Middleton ha mostrato il sedere nudo alla finestra”: la rivelazione che sconvolge la famiglia reale

Imbarazzo nella Royal Family. Un’ex compagna di università di Kate Middleton ha divulgato un documentario in cui si racconta la vita della Duchessa di Cambridge ai tempi del college, quando ancora non aveva varcato la soglia di Buckingham Palace. Notti brave, divertimento, vestiti scollati e, pare, tanto alcol. Ora, emergono nuovi dettagli su questa versione scapricciata di Kate: pare che la Duchessa avesse un soprannome non proprio ortodosso. C’entra il suo sedere. (Qui l’articolo completo)

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP