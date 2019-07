Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli

Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli, la ormai ex moglie del padre Eros Ramazzotti. Dopo gli insulti che sono piovuti addosso alla modella sui social, già pochi minuti dopo l’annuncio della rottura, la figlia del cantante ha scelto comunque di non tradire l’amicizia che la lega alla Pellegrinelli. E di difenderla a spada tratta.

In questi dieci anni, le due donne hanno legato molto e sono diventate amiche e l’annuncio della fine del matrimonio è stato un duro colpo per la figlia del cantante. Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti hanno avuto anche due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, a cui Aurora, nata dalla precedente relazione con Michelle Hunziker, è legatissima.

Per Aurora, Marica è “una grande donna e una madre straordinaria”. E tutte le cattiverie che si stanno dicendo sul suo conto sono inopportune. Così come tutte le ipotesi e le supposizioni che si stanno diffondendo velocemente sul web.

La nuova relazione di Marica Pellegrinelli

Stando alle prime voci, Marica Pellegrinelli avrebbe già una nuova relazione e sarebbe questo il pettegolezzo che ha fatto scattare l’ira dei fan sui social. L’uomo del mistero sarebbe un ricchissimo imprenditore.

In difesa della donna, oltre ad Aurora, si è schierato, proprio nelle ultime ore anche Eros Ramazzotti. “Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è come pensate. È una situazione che si trascinava da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”, ha detto Eros in un video.

Chissà se la difesa di padre e figlia Ramazzotti basterà a isolare la ex modella e difenderla da altri attacchi. Il picco delle aggressioni social si è raggiunto con i commenti a una foto che Marica Pellegrinelli ha postato proprio lo stesso giorno in cui la coppia ha annunciato la rottura. Per i fan del cantante, in quella foto, si mostrava troppo “serena”.

“La cosa migliore secondo me è ascoltare la mia musica chi vuole e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”: ecco il suggerimento del cantante, che vorrebbe mettere fine a tutte le aggressioni verbali virtuali.