Oroscopo di oggi 17 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 17 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’Oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 17 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 17 luglio 2019

Finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Sono stati giorni difficili, costellati di discussioni inutili, rabbia, rancore e tanto stress. Sia in amore, sia sul lavoro. In questo mercoledì però otterrete finalmente un po’ di pace. Il merito è tutto vostro, visto che avete deciso di cambiare il vostro atteggiamento nei confronti di chiunque. E la scelta sembra essere giusta.

Sarà un giorno ricco di sorprese per il Toro. Non è detto, però, che queste siano per forza positive. Una grande novità sul lavoro vi lascerà abbastanza scontenti e non mancherete di manifestare il vostro fastidio ad amici e colleghi. Però, nel pomeriggio scoprirete che come sempre non tutti i mali vengono per nuocere. Buone occasioni anche in amore.

Oroscopo di oggi 17 luglio 2019 | Gemelli

Finalmente una bella giornata anche per gli amici dei Gemelli, che vengono da un periodo denso di nervosismo. In amore, infatti, arriveranno ottime notizie. Per quelli di voi che sono in coppia, ci sarà un’intesa fuori dal comune. Per i single, grandi probabilità di nuovi incontri. Non abbiate paura del giudizio altrui, seguite esclusivamente il vostro cuore. Solo così non si sbaglia mai.

Il Cancro in questo mercoledì dovrà affrontare diversi problemi sul lavoro. Alcuni contrattempi infatti rallenteranno non poco la realizzazione di alcuni progetti e la Luna, in questo senso, non vi sarà per niente di aiuto. Abbiate pazienza, nei prossimi giorni la situazione è destinata a migliorare. Nel frattempo, impegnatevi al massimo.

Amici del Leone, oggi sarà per voi una giornata no. Diverse discussioni, sia con il partner che con alcuni amici, vi hanno lasciato di cattivo umore. Avete cercato il dialogo, ma non è servito a evitare lo scontro e adesso ci siete molto rimasti male. Che fare? Al momento, nulla. Fate sbollire la rabbia, prima di provare nuovamente con la diplomazia.

Oroscopo di oggi 17 luglio 2019 | Vergine

Buone notizie per la Vergine dal punto di vista economico. In questo mercoledì, infatti, arriveranno alcune gratificazioni sul lavoro. Ogni tanto una soddisfazione, quindi, in un periodo in cui sembrava girarvi tutto male. Bene anche l’amore, con Cupido che tornerà a scoccare le sue frecce nella vostra direzione.

Prosegue una settimana dai due volti per voi. L’inizio, infatti, è stato tragico, ma con il passare dei giorni il vostro umore sembra migliorare. Nel weekend ci sarà l’apoteosi, ma al momento il sabato è ancora lontano. In questo mercoledì, quindi, tirate i remi in barca e cercate di salvare il salvabile. Soprattutto sul lavoro, dove dovete quotidianamente dimostrare di che pasta siate fatti.

Amici dello Scorpione, per voi sarà un mercoledì niente male. Il vostro umore ultimamente non è stato dei migliori, ma pian piano state nuovamente recuperando voglia di fare. Le rivoluzioni nella vostra vita non sono finite, ma adesso vi sentite pronti a tutto. Anche se alcune scelte fatte da persone per voi speciali non riuscite ancora a digerirle del tutto.

Oroscopo di oggi 17 luglio 2019 | Sagittario

Per voi sono in arrivo alcuni pensieri per quanto riguarda la famiglia. Ci sarà qualche problema di troppo con una persona in particolare, che avrà qualcosa da rimproverarvi sul vostro atteggiamento dell’ultimo periodo. Con il giusto dialogo, però, riuscirete a superare le difficoltà e a godervi una seconda parte della giornata all’insegna del relax.

Sarà un mercoledì niente male neanche per voi del Capricorno. Finalmente potete godervi il meritato riposo dopo un inizio di settimana a tutta birra, soprattutto nel lavoro. Alcuni di voi si sono da poco tuffati in una nuova avventura e la stanno vivendo al massimo. Inevitabile un po’ di stress, ma con le giuste motivazioni saprete sopportarlo.

Siete davanti a un bivio e questa volta la scelta che farete non influenzerà soltanto la vostra vita. Sentite tutto il peso della responsabilità e chiedete consiglio alle persone fidate. Nel frattempo, vi convincete a darvi una calmata: il vostro carattere forte e impulsivo spesso vi fa perdere la pazienza troppo presto. Lavorate sul vostro comportamento.

Amici dei Pesci, le stelle predicano calma per questa giornata di metà settimana. Cercate di essere meno possessivi con il partner, altrimenti la vostra relazione ne risentirà. Sul lavoro, invece, sono in arrivo importanti novità. E la cosa vi rende felicissimi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.