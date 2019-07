Oroscopo di domani | 18 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 18 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 18 luglio 2019:

Oroscopo di domani 18 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, la giornata di domani vi vedrà impegnati in una lotta interiore. Siete indecisi sul da farsi e nessuno sembra esservi d’aiuto in questa impresa. Non perdete la calma e tentate di ragionare più a fondo prima di prendere una decisione. Il lavoro sarà grande fonte d’ansia in questo periodo, non prendete sotto gamba alcune mansioni che oggi vi appaiono scomode e senza senso perché in futuro potrebbero fruttare.

Cari amici del Toro, la giornata di domani sarà intensa dal punto di vista lavorativo. Siete esausti e questo lavoro ha iniziato a stufarvi, avete necessariamente bisogno delle ferie per ripristinare il vostro equilibrio mentale, ma non è facile. Evitate di dare corda all’umorismo sadico dei vostri colleghi e iniziate il conto alla rovescia per il meritato riposo.

Oroscopo di domani 18 luglio 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di domani prevede qualche colpo di scena in amore per voi che avete il cuore così bisognoso d’attenzioni. Da tempo avete smesso di credere all’amore, quello che scatena le farfalle nello stomaco e vi priva di qualche neurone attivo. L’arrivo di una nuova persona nella vostra vita potrebbe pero rimescolare le carte in tavola e farvi ricredere sulle vostre convinzioni.

Cari Cancro, giornata ideale per dedicarsi al fitness. La verità è che ultimamente avete un po’ trascurato la vostra salute ed è arrivato il momento di riprendere in mano la situazione. Godetevi l’aria fresca della sera con qualche attività rivitalizzante, provate anche a coinvolgere un amico così il trauma svanirà più in fretta.

Cari amici del Leone, la giornata di domani vi metterà nelle condizioni ideali per avviare qualche nuova attività, sia lavorativa che interpersonale. Avete abbandonato le amicizie di recente, forse perché non avete avvertito gli stimoli giusti o perché troppo presi dalle novità della vostra vita. Fare un passo indietro ogni tanto non è un errore.

Oroscopo di domani 18 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, lo stress aumenta sempre più e le vacanze sembrano essere un punto lontano nell’universo. Per fortuna che al vostro fianco c’è il partner che, con le sue premure, stempera il clima drastico. Non date troppo peso alle voci di corridoio e non basatevi troppo su quello che vi raccontano i colleghi.

Cari Bilancia, proprio non ne potete più. Siete arrivati a un punto critico della vostra relazione e avete deciso di metterci un punto. Non è facile voltare pagina, ancor di più se nel mezzo sono presenti ancora sentimenti traballanti. Talvolta l’amore non è sufficiente a tenere insieme due persone. Dovete capire se questo è il caso che vi rispecchia.

Cari Scorpione, non dimenticate qual è il vostro compito della settimana. Certo è che avete molte faccende da gestire e la testa è soltanto una, ma dovete allargare gli orizzonti e dimostrarvi più aperti alle novità. Anche il vostro partner vi ha rimproverato di essere un po’ troppo prevenuti di recente.

Oroscopo di domani 18 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, l’amore non vuole proprio trovare il suo equilibrio nella vostra vita anzi, sembra essere pronto a fare le valigie. Da tempo ormai la vostra relazione sembra essere ferma al capolinea, ma nessuno dei due ha voluto ammetterlo. Rimandare l’inevitabile è soltanto una perdita di tempo.

Cari Capricorno, dov’è finito il vostro romanticismo? Il vostro partner continua a chiedere attenzioni e tutto quello che riuscite a fare è aprire il portafogli e concedere uno strappo alle vostre finanze. Non è così che si dimostra l’amore e questo atteggiamento potrebbe essere controproducente.

Cari Acquario, la giornata di domani vi metterà a dura prova. Siamo a giovedì quindi il fine settimana si avvicina, ma la vostra testa è da un’altra parte e non riuscite a riportarla sui giusti binari. La famiglia vi dà qualche pensiero di troppo, il lavoro invece offre troppo tempo per pensare. Trovate la giusta combinazione.

Cari Pesci, la giornata di domani sarà entusiasmante per quelli come voi che hanno ancora un sogno nel cassetto. Non volete essere eterni Peter Pan ma neppure crescere sotto la gonna di mamma, volete mettervi in gioco e seguire il vostro desiderio sperando che possa attuarsi. Non demordete.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 18 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

