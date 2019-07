Una compagna di università di Kate Middleton ha deciso di raccontare in un documentario le notti folli passate in giro per locali con la Duchessa di Cambridge. Nel documentario vengono raccontati tutti gli eccessi di queste serate nel periodo in cui le due frequentavano l’Università St.Andrews, in Scozia.

Allora la giovane Kate studiava storia dell’arte ed è proprio negli anni in cui era una studentessa universitaria che ha incontrato il principe William. I due si sono cponosciuti nel 2001 e da allora sono diventati inseparabili. Insieme partecipavano anche ai party studenteschi e alcuni scatti di quel periodo ritraggono Kate Middleton ubriaca dopo le feste.

Il documentario dell’amica della Duchessa Kate Middleton descrive le serate di divertimento insieme.

Nel maggio 2018 il fotografo Max Butterworth pubblicò alcune foto compromettenti del 2007. Kate viene fotografata all’uscita da un club di Londra completamente ubriaca mentre sale su un taxi. Con lei c’erano anche il principe Harry e il principe William.

Dagospia riporta anche la notizia di altri scatti che sarebbero usciti contemporaneamente al documentario. Gli scatti immortalano una Kate ventenne che cerca di trattenere le risate e di mantenere gli occhi aperti dopo un party universitario insieme alle amiche.

