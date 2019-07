Tutti i dettagli del matrimonio segretissimo di Tiziano Ferro.

È stato l’evento più chiacchierato del caldo weekend di luglio appena conclusosi. La notizia riservatissima del matrimonio di Tiziano Ferro e Viktor Allen è rimbalzata da un sito all’altro e nel giro di pochi minuti era sulla bocca di chiunque.

Il cantante pontino ha detto sì al suo Victor nella splendida cornice delle dune di Sabaudia. Nella sua villa, a pochi chilometri da Latina – città natale di Tiziano Ferro – il cantautore ha coronato il suo sogno e ha sposato l’uomo della sua vita.

La cerimonia è stata super esclusiva, tanto che fino alla fine la notizia delle nozze è rimasta segreta. Poi, però, le porte della villa di Sabaudia si sono spalancate e la lieta novella è arrivata praticamente ovunque. Erano le 19.29 quando quando la coppia è uscita nel giardino della villa per il rito civile. Con loro c’era anche Carla, l’inseparabile cane di Tiziano Ferro.

La cerimonia è durata poco più di mezz’ora. Tiziano e Victor hanno scelto di sposarsi nel momento più romantico della giornata: al tramonto, i due si sono giurati amore eterno nella spettacolare cornice pontina, con il sole che calava a picco sul mare e il cielo dipinto di rosa.

Subito dopo il sì, tra lacrime e sorrisi, sposi e invitati hanno lasciato il giardino della villa per spostarsi all’interno dell’edificio. Qui si è aperto il ricco, ricchissimo bufet, che, in una località di mare non poteva che essere a base di pesce.

E, infatti, tutta la cena nella splendida location, dagli antipasti ai secondi, è stata a base di pesce. Poi la frutta e l’immancabile torta nuziale. Il tutto condito da un’emozione incontenibile.

La cerimonia è stata intima, appena 48 persone in tutto. Presenti alla festa tanti amici della coppia e, soprattutto, i loro genitori. Il papà di Tiziano Ferro, Sergio, pare che fosse particolarmente emozionato. Qualcuno presente alla festa ha detto che il padre del cantante pontino “non ha mai smesso di piangere per la gioia”. La madre di Tiziano, invece, in un elegantissimo abito color pastello, seppur commossa, ha pensato a fare gli onori di casa, stando attenta che tutto filasse liscio.

Un dettaglio interessante della cerimonia è che Tiziano Ferro e il suo sposo non hanno voluto musica. Paradossale per un cantante! Ferro ha preferito il rumore del mare come colonna sonora della cerimonia.

Qualcuno pensava che il cantante potesse almeno esibirsi nella sua celebre Il regalo mio più grande, scritta proprio per l’amore della sua vita, ma niente da fare: il cantante ha voluto godersi la festa in tutto e per tutto, senza doversi preoccupare di alcuna esibizione.

Emozionante anche il momento del lancio del bouquet. Tutti i presenti si sono raccolti in giardino ancora una volta per il momento clou di ogni matrimonio. Il cantante, di spalle, ha lanciato il suo bouquet bianco e a prenderlo è stato un amico. Insomma, un matrimonio perfetto per il cantante di Latina.