Tragedia al parco giochi: giostra si spezza e precipita nel vuoto: 2 morti e 27 feriti | VIDEO SHOCK

La tragedia si è consumata sotto gli occhi increduli e impotenti dei visitatori del parco giochi di Ahmedabad, in India. A un tratto, le urla gioiose delle persone a bordo di una giostra sospesa si sono trasformate in grida di terrore. Durante un’evoluzione in aria del gioco, qualcosa è andato storto e il pilone portante della giostra si è spezzato.

La tragedia è stata inevitabile. Il marchingegno si è spaccato in due e la giostra ha iniziato la sua inesorabile discesa nel vuoto, con le 31 persone a bordo intrappolate sui sedili.

India, tragedia al parco giochi: Giostra si spezza e cade nel vuoto, 2 morti

La terribile scena è stata ripresa in un video da un visitatore del parco giochi che si trovava poco distante dal luogo dell’incidente. Secondo le autorità locali, il bilancio è di 27 feriti e 2 morti.

Nelle immagini, che possono urtare la vostra sensibilità, si vedono diversi feriti, alcuni dei quali appaiono privi di sensi. Dopo l’impatto, i presenti sono accorsi per cercare di aiutare i passeggeri della giostra intrappolati nei sedili a liberarsi, ma per almeno due di loro non c’è stato nulla da fare.

Vijay Nehra, il consigliere comunale di Ahmedabad, ha dichiarato ai media locali che è stata aperta un’inchiesta per far luce sulla dinamica dell’incidente e sulle varie ed eventuali responsabilità.

“La polizia, in azione congiunta con i medici legali, sono appena giunti sul posto e stanno cercando di capire cosa ha causato questo terribile incidente”, ha detto.

