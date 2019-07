GP Silverstone risultato | Chi ha vinto | Formula 1 2019 | Inghilterra | Vincitore

GP SILVERSTONE RISULTATO – Il GP di Silverstone 2019 di Formula 1 è stato vinto da Luis Hamilton. Il pilota della Mercedes domina il Gp di Silverstone e porta a casa il trionfo numero 80. L’inglese allunga nella classifica mondiale anche grazie agli avversari con Vettel che tampona in modo maldestro Verstappen.

Valtteri Bottas, ieri in pole, si è dovuto arrendere per il gioco dei pit stop chiudendo al secondo posto e portando a casa la doppietta Mercedes. Ottimo il ferrarista Le Clerc che si piazza terzo. Quarto e quinto posto per le Red Bull di Gasly e Verstappen, poi Sainz, Ricciardo, Raikkonen, Kvyat e Hulkenberg.

Gp Silverstone risultato | LE QUALIFICHE

L’ordine di partenza del GP di Formula 1 di Silverstone 2019? Di seguito la griglia di partenza stabilita durante le qualifiche andate in scena ieri:

PRIMA FILA

Bottas – Mercedes

Hamilton – Mercedes

SECONDA FILA

Leclerc – Ferrari

Verstappen – Red Bull

TERZA FILA

Gasly – Red Bull

Vettel – Ferrari

QUARTA FILA

Ricciardo – Renault

Norris – McLaren

QUINTA FILA

Albon – Toro Rosso

Hulkenberg – Renault

SESTA FILA

Giovinazzi – Alfa Romeo Racing

Raikkonen – Alfa Romeo Racing

SETTIMA FILA

Sainz – McLaren

Grosjean – Haas

OTTAVA FILA

Perez – Racing Point

Magnussen – Haas

NONA FILA

Kvyat – Toro Rosso

Stroll – Racing Point

DECIMA FILA

Russell – Williams

Kubica – Williams