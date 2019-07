Rosy Abate anticipazioni | Terza puntata | La serie | Stasera | Canale 5 | 9 luglio 2019 | Trama

ROSY ABATE ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA – Torna questa sera, martedì 9 luglio 2019, in prima serata su Canale 5 la serie Rosy Abate. Si tratta delle repliche della prima stagione della fiction con Giulia Michelini che rappresenta uno spin-off di Squadra Antimafia. Oggi 9 luglio dalle 21.20 va in onda il terzo episodio della prima stagione, già andata in onda nel 2017. Ecco la trama e le anticipazioni della puntata di stasera.

Rosy Abate anticipazioni | Terza puntata

Arriva un momento chiave nelle avventure della regina di Palermo. Rosy Abate è ancora alla ricerca del suo figlioletto, dopo che ha scoperto che è ancora vivo, a differenza di quanto credeva da anni.

La mafiosa, dopo la confessione di Stefano Sciarra arrivata in punto di morte, individua il posto in cui è stato portato suo figlio. Partita per Roma, Rosy riuscirà finalmente a rivedere suo figlio. Il piccolo è stato adottato da Regina e Roberto Mainetti, due esponenti dell’alta borghesia.

Leonardo però non ricorda nulla della madre: un fatto che farà molto male al personaggio interpretato da Giulia Michelini. Dopo l’iniziale sconforto, Rosy Abate tornerà più determinata di prima per riconquistare il figlio.

Intanto la mafiosa nel mirino di Bonaccorso e del vice questore Licata, che scoprono che lei si trova a Roma. A sua volta Rosy cerca informazioni su Regina Mainetti, e scopre così la relazione clandestina tra il marito di lei e la domestica Santina.

Rosy cerca di inserirsi nella famiglia come tata di Leonardo. In questo modo la protagonista della fiction stasera su Canale 5 riesce a legare con suo figlio, scatenando la gelosia di Regina.

Nel finale di questa terza puntata, la Abate e Leonardo, durante una giornata al mare, vengono colpiti da una raffica di proiettili sparati da Sciarra. I due si salvano, ma la copertura adottata finora rischia di saltare.

Appuntamento dunque con le repliche della prima stagione di Rosy Abate stasera, martedì 9 luglio 2019, dalle 21.20 su Canale 5. Intanto per tutti i fan della serie una bella notizia: Mediaset ha confermato ufficialmente la messa in onda della seconda stagione, prevista per l’autunno del 2019.