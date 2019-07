Traffico autostrade: bollino nero o rosso? Ecco quando partire a luglio

Traffico autostrade | Bollino nero | Quando partire | Previsioni estate | Luglio 2019

Luglio e agosto sono i mesi più caldi non solo per le temperature estive ma anche per il traffico. Con l’estate infatti aumentano a dismisura i mezzi sulle autostrade italiane e non solo. Perché? Semplice, iniziano gli esodi estivi.

Come ogni anno in molti in questi giorni cercano di scovare qualche trucchetto per una partenza intelligente. Non è così semplice infatti trovare il momento giusto per mettersi al volante per evitare almeno il traffico più intenso, dal momento che la maggior parte dei viaggiatori, per sfruttare appieno le vacanze, non ha altra scelta che partire nel weekend (o al massimo il venerdì pomeriggio).

I momenti peggiori per mettersi in viaggio sono il venerdì a partire dal tardo pomeriggio e il sabato mattina, a causa delle numerose partenze, e la domenica pomeriggio per il traffico di rientro.

Una buona idea può essere quella cercare di partire nei momenti in cui è prevista una viabilità più tranquilla. Dovete ancora pianificare il vostro viaggio? Date un’occhiata al calendario qui sotto per scoprire quali sono le giornate da bollino rosso e da bollino nero per il mese di luglio, come indicato da Viabilità Italia.

Traffico autostrade | BOLLINO ROSSO, LE GIORNATE:

Weekend dal 12 al 14 luglio: i pomeriggi di venerdì e sabato saranno caratterizzati da molte partenze; criticità sono previste per il sabato mattina e per tutta la giornata di domenica.

Weekend dal 19 al 21 luglio: per la giornata di venerdì è previsto traffico intenso, che peggiorerà il sabato mattina e domenica.

Venerdì 26 luglio: bollino rosso per tutta la giornata di venerdì, in previsione del weekend in cui ci sarà il maggior numero di partenze.

Lunedì 29 luglio: previsto intenso traffico di rientro nelle grandi città.

Traffico autostrade | BOLLINO NERO, LE GIORNATE:

Sabato 27 luglio: previste molte criticità durante tutta la rete autostradale.

Domenica 28 luglio: previste molte criticità durante tutta la rete autostradale, e in particolare lungo le tratte che collegano le principali mete turistiche.

Traffico autostrade | Divieto di circolazione per camion e tir | Date

Il divieto di circolazione per camion e tir di dimensioni superiori alle 7,5 tonnellate è previsto per:

Sabato 6, 13 e 20 luglio dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Venerdì 26 luglio dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Sabato 27 luglio dalle ore 8:00 alle ore 22:00

Tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 22:00

