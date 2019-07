Kyriakos Mitsotakis Nuova Democrazia | Kyriakos Mitsotakis chi è | Biografia

Kyriakos Mitsotakis Nuova Democrazia | Il leader di Nuova Democrazia, il conservatore Kyriakos Mitsotakis, è il favorito alle elezioni in Grecia di domenica 7 luglio 2019. La sua vittoria segnerebbe il ritorno al potere dello storico partito conservatore, Nea Demokratia (Nuova Democrazia) e la fine all’era del governo di Alexis Tsipras, iniziato nel 2015.

Le elezioni politiche in Grecia erano in programma per l’autunno, ma lo scorso maggio, quando i conservatori hanno conquistato oltre il 33 per cento dei voti alle elezioni europee, superando Syriza di dieci punti, il primo ministro Tsipras ha indetto elezioni anticipate.

Mitsotakis, super favorito nei sondaggi, nel giorno del voto ha detto di sentirsi “fiducioso che domani ci sarà l’alba di un nuovo giorno”.

Chi è Kyriakos Mitsotakis, leader di Nuova Democrazia

Kyriakos Mitsotakis è nato ad Atene, ha 51 anni e appartiene a una delle famiglie politicamente più rilevanti della Grecia.

Il suo antenato Eleftherios Venizelos è stato primo ministro nei primi anni del Novecento ed è uno dei padri della patria in Grecia.

Suo padre, Konstantinos Mitsotakis, è stato invece primo ministro del Paese dal 1990 al 1993.

Inoltre sua sorella maggiore, Ntora Mpakogianni (nata Theodora Mitsotaki) è stata la prima donna ad essere sindaco di Atene e ha ricoperto l’incarico di ministro degli affari esteri, dal 2006 al 2009.

A maggio 2019 il nipote Kastos Bakogianni, figlio di Ntora Mpakogianni, è stato eletto sindaco di Atene.

Al momento della nascita di Kyriakos, la famiglia Mitsotakis si trova agli arresti domiciliari dopo che il padre è stato dichiarato persona non gradita dalla giunta militare greca all’epoca al potere.

In seguito la famiglia si trasferisce a Parigi e torna in Grecia nel 1974, dopo la restaurazione della democrazia.

Kyriakos Mitsotakis frequenta l’università di Atene e poi studia scienze sociali all’Università di Harvard, laureandosi con il massimo dei voti.

All’inizio degli anni Novanta lavora come analista economico a Londra. Qualche anno dopo ottiene un MBA (Master in Business Administration) a Stanford. Al suo ritorno in Grecia lavora presso l’Alpha Bank.

Nel 2004 Mitsotakis viene eletto membro del parlamento ellenico e undici anni dopo viene nominato ministro delle riforme amministrative nel governo presieduto da Antonis Samaras.

A gennaio 2016 Mitsotakis viene eletto presidente del partito conservatore greco Nea Demokratia (Nuova Democrazia).

Alle elezioni europee di maggio 2019 il suo partito conquista oltre il 33 per cento dei voti, superando la sinistra di Syriza di dieci punti, e spingendo il primo ministro Tsipras a indire elezioni anticipate.

Più sicurezza e meno tasse: la ricetta di Kyriakos Mitsotakis per risollevare la Grecia

Kyriakos Mitsotakis Nuova Democrazia | A spiegare le misure che ha intenzione di intraprendere per migliorare la situazione della Grecia è lo stesso Kyriakos Mitsotakis in un’intervista al Corriere della Sera.

La sicurezza ha un ruolo centrale nel suo programma: “Le mie prime assunzioni saranno 1500 poliziotti per il pronto intervento. Eliminare il diritto di asilo nelle università. Non possiamo permettere che gli atenei siano spazi di illegalità e spaccio di droga. Poi voglio una Authority anticorruzione forte”, dice il leader di Nuova Democrazia. Le tasse invece “non si potranno tagliare subito, ma in 4 anni sì”.

“La Grecia ha bisogno di liberalizzare, semplificare la burocrazia, abbassare le tasse, combattere la corruzione, attrarre capitali stranieri”, spiega. “E noi possiamo, vogliamo e sappiamo farlo. Non licenzierò nessuno, non taglierò le pensioni e non cambierò la legislazione a protezione dei lavoratori. Voglio invece aiutare anche la classe media che con Tsipras è stata solo spremuta”.

“L’arroganza non va d’accordo con la democrazia”, ha aggiunto Mitsotakis. “Bisogna chiedere e motivare fino all’ultimo secondo perché abbiamo bisogno di un mandato forte. Non c’è tempo da perdere in coalizioni”.

Mitsotakis conta di trovare le risorse “nella spending review. Che significa informatizzare lo Stato, renderlo efficiente e meno corrotto. Tsipras ha gonfiato il settore pubblico per un costo di 2 miliardi. Ma questo, non vuol dire, lo ripeto, che licenzieremo tutti i precari, solo che li utilizzeremo dove e quando servono davvero”.

Il leader di Nuova Democrazia vuole rinegoziare gli impegni con la Troika (Fmi, Bce, Commissione Ue) che attualmente prevedono un avanzo primario (escluso il pagamento di debiti e interessi) del 3,5 per cento del suo Pil fino al 2022 e del 2,2 in media fino al 2060.

“Basterebbe abbassare quell’obbiettivo per continuare ad onorare i debiti, ma anche smettere di spremere di tasse la classe media e allo stesso tempo salvaguardare i servizi sociali”, ha detto.

Le politiche “a favore degli investimenti anche stranieri, della trasparenza e dell’efficienza aiuteranno la crescita. Sarebbe irrazionale sbatterci la porta in faccia”, sostiene Mitsotakis.

