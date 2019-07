Oroscopo Branko 6 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 6 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 luglio 2019.

Cari amici dell’Ariete, Branko riconosce nelle stelle la creatività che vi contraddistingue. È Marte, il vostro pianeta, a mandare influssi geniali, grazie a Mercurio e Luna che fanno la loro parte, con la loro razionalità. Il weekend sarà l’occasione giusta per concretizzare delle idee professionali che avete in cantiere e per risolvere dei piccoli problemi nati in famiglia. Venere in Cancro è pronta a darvi filo da torcere, ma ci pensa Saturno a salvarvi.

I nati sotto il segno del Toro devono sapere che Marte prende forza anche nel loro segno. Il suo passaggio in Leone, infatti, sembra essere particolarmente potente nel vostro caso, soprattutto in ambito familiare. Dovete essere in grado di riportare chiarezza nella vostra vita, anche se non è facile. Ma Mercurio preme su questo: dovete saper approfittare dell’ottima Luna in Vergine. Bene per i vostri affari finanziari, grazie a Urano. Non manca passione quest’oggi nelle vostre vite: approfittatene!

Oroscopo Branko 6 luglio 2019 | Gemelli

Se avete un ruolo in famiglia, sappiate che questo è il momento di esercitare il vostro controllo, soprattutto sui figli, se siete genitori. L’educazione è importante più che mai, quindi datevi da fare per insegnarla ai vostri figli. In amore, cercate di evitare litigi con il partner e di trovare un compromesso con lui, comprendendolo il più possibile. Solo così sarete in grado di preservare la passione che vi caratterizza. Se siete uomini soli, luglio è il vostro mese.

Cari amici nati sotto il segno del cancro, Venere è dalla vostra: non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere a pieno l’amore. Cercate e ottenete leggerezza: è il momento della sicurezza finanziaria, fatelo capire anche al vostro partner. Non è poi tutto così difficile e complicato nella vita, quindi fate bene a rassicurare chi vi sta attorno, ma continuate a mantenere la tenacia che vi caratterizza per affrontare il mondo là fuori. Luna in Vergine e Urano in Toro: questo significa solo che è un periodo di incontri eccezionali, soprattutto in campo di affari.

Un’estate pazzesca quella del Leone, soprattutto in amore, anche se è proprio venere a mancare all’appello! Ma non demordete, vi sta mettendo alla prova: sappiate resistere bene se siete in una relazione di lunga durata e se siete in un rapporto giovane non lasciatevi intorpidire dalle insicurezze. Gli esami da superare, anche in due, sono sempre dietro l’angolo, ma sarete in grado di gestire tutto. Luna si sposta nel campo delle finanze, ma tutto va osservato come un investimento per il domani.

Oroscopo Branko 6 luglio 2019 | Vergine

Luna, Venere e Urano sono nel vostro segno e questa non può che essere un’ottima notizia, soprattutto perché questo significa che l’amore vi riserverà grandi sorprese. Se siete soli, questo è il momento giusto per l’incontro della vostra vita che potrebbe arrivare proprio in questo weekend. Gli amori che nascono in questi giorni saranno diversi rispetto a quelli che avete vissuto in passato. Se siete in una relazione di vecchia data, una nuova atmosfera travolgerà la vostra storia. Anche le amicizie vivranno un periodo felice.

Successo, successo e ancora successo nel cielo della Bilancia. Il fascino che sapete esercitare in ogni ambito della vostra vita vi aiuta moltissimo. Le donne riescono a catalizzarlo meglio degli uomini e a incassare ancora più successo. Marte in trigono a Giove non può essere che una notizia positiva, soprattutto per i vostri affari. Il lavoro va a gonfie vele, ma questo è anche il momento per prendersi un bel momento di relax e dedicarsi ai viaggi. Vigili, sempre, in famiglia. Venere non è dalla vostra, ma la vostra capacità di affrontarla vi darà modo di uscirne comunque bene. Attenti alla gelosia!

Sul lavoro qualcosa non va, ma non vi abbattete, amici dello Scorpione. Tutto può risolversi con il buonsenso che vi caratterizza. Lo stress che sentite addosso non è solo da leggere in modo negativo: nuove chances nella vostra vita da cogliere al volo! In questo weekend la Luna splende in Vergine e questo significa solo che c’è una grossa e bella opportunità da cogliere anche sotto il profilo amoroso e passionale. Per i giovani Scorpioni, in questo momento potreste venire a contatto con una persona adulta che cambierà la vostra vita.

Oroscopo Branko 6 luglio 2019 | Sagittario

La Luna che si sposta in Vergine non è una buona notizia per i nati sotto il segno del Sagittario, che però non devono demordere affatto. Se la vostra salute traballa, state certi che i successi arriveranno in altri ambiti. Giove e Luna insieme nel vostro segno non significano per forza di cose negatività: nonostante siano in quadratura, questi due corpi celesti sono in grado di ridare vigore alle storie d’amore, come alle relazioni familiari. Certo, state attenti sempre a fegato, gambe, bronchi e digestione. Vacanze brevi, ma in tranquillità: cercate di godervi un periodo di puro relax.

Cari amici nati sotto il segno del Capricorno, la vita vi sorride in questo momento: cercate di capire quali possibilità vi si parano davanti, non solo nell’ambiente quotidiano, ma anche lontano, all’estero. Nuovi incontri, nuove persone potrebbero entrare nella vostra vita. Non chiudete le porte! Magnifica la Luna in Vergine che darà un impulso creativo e produttivo alle vostre vite. Non solo dal punto di vista materiale, ma anche psicologico. Qualcosa del vostro passato potrebbe tornare, anche solo un ricordo (non proprio positivo), ma sarete in grado di gestirlo.

I nati sotto il segno dell’Acquario non saranno soddisfatti al cento per cento di questo sabato di metà estate. Ma la Luna, forza cosmica che simboleggia il primo contatto con l’altro, vi sorride. Almeno fino a martedì, quindi resistete! Insomma, cercate di sfruttare questo periodo per mettere a punto dei progetti che avete in cantiere. Anche perché Luna non può che portarvi fortuna. Godetevi la tranquillità di questa giornata, che non sarà particolarmente briosa, ma riuscirà a donarvi un po’ di tranquillità. Cercate di non dar troppo spazio alla gelosia, potrebbe essere dannosa per la relazione in questo momento.

Siete stanchi, amici dei Pesci. La Luna in opposizione al vostro Nettuno e quadrata in Giove non vi dà tregua da qualche giorno. Ma oggi forse inizia il momento del riscatto. Attenti solo alla salute: le gambe e le braccia, ma anche lo stomaco potrebbero darvi dei problemi. Venere, però, è dalla vostra: godetevi l’amore finché la stella brilla nel vostro segno. Anche in famiglia e nelle amicizie le cose vanno a gonfie vele. Sappiate donare la vostra bellezza agli altri.

