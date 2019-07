Sette amiche comprano una villa da sogno per passare tutta la vita insieme

Sette amiche e una vita insieme in una villa da sogno | VIDEO

La vita insieme di sette amiche in una villa da sogno – Sette amiche decidono di andare a vivere insieme in una meravigliosa villa nella periferia della città di Guangzhou, meglio nota come Canton, metropoli costiera nel sud della Cina.

Per farlo hanno comprato una vecchia costruzione in rovina a circa settanta chilometri dal centro città, in mezzo alle risaie.

Le ragazze hanno immortalato la loro bellissima dimora in un video su YouTube che sta facendo il giro del mondo.

Il costo dell’acquisto? Circa mezzo milione di euro. “Siamo amiche da vent’anni e abbiamo deciso di vivere insieme”, raccontano nel video che descrive la loro storia.

Le ragazze hanno iniziato i lavori di ristrutturazione nel gennaio 2018 e per la loro nuova vita hanno chiesto agli architetti di realizzare un edificio in vetro e muratura: “Abbiamo pensato ad una casa che raccogliesse la luce attraverso pareti di vetro”.

La camera da letto e la sala da pranzo consistono in due cubi di vetro incastonati al piano superiore dell’edificio in cemento bianco.

All’esterno una palafitta in bambù accoglie la sala per il tè, dove le ragazze amano trascorrere i loro pomeriggi immerse nel verde. Al piano terra c’è uno spazio comune e un’enorme cucina tradizionale dove le sette donne possono ospitare tutti gli amici e i parenti. Adorano infatti organizzare cene e condividere la loro casa con le persone che amano.

La villa rispetto all’inizio dei lavori è quasi irriconoscibile: “Prima di diventare un modello per molti designer, questa dimora era una catapecchia. Quando siamo arrivate c’era solo una costruzione fatta con mattoni rossi”. Adesso è una casa dalla luminosità sorprendente dove trascorreranno tutta la vita.

Guangzhou è una grande città portuale e la terza metropoli della Cina per abitanti dopo Shanghai e Pechino. È caratterizzata da edifici di architettura d’avanguardia come la Guangzhou Opera House progettata da Zaha Hadid, che attirano turisti da tutto il mondo. Da quest’anno un’altra meraviglia architettonica si aggiunge all’elenco degli edifici che arricchiscono la bellezza della città.

