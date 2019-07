Rassegna stampa oggi | 4 luglio 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 4 luglio 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

L’Italia la scampa. Niente infrazione

Salvini: cambieremo questa Giustizia. Bonafede frena

Stromboli la grande paura sotto il vulcano

Bombe sui migranti: 60 morti. “La Libia non è un porto sicuro”

Governo, la crisi si allontana (di Claudio Tito)

La legalità sovranista (di Ezio Mauro)

Per gli Affari europei torna la carta Bagnai Regioni, si tratta ancora

Europarlamento, Sassoli ce la fa Un vice ai 5S, beffa per la Lega

Il cattolico che stava per lasciare il Pd: “Contro i sovranisti serve più coraggio”

Bce e Commissione, una colomba e un falco a metà

E la capitana recupera la scarpa: “Ora voglio andare a correre”

La gip che ha liberato Carola minacciata di morte: “Ho fatto ciò che era giusto”

Libia. Il generale contro il presidente, ma l’ultimo attacco potrebbe svegliare l’Europa

“Libia inaffidabile” Moavero e M5S sconfessano Salvini

Minniti “Chiudere i porti cancella le missioni comuni. Ora però in quel Paese la situazione è cambiata”

Tornare in Europa, via Roma Putin punta a ridurre le sanzioni

Il nunzio: “Con Mosca dialogo aperto. Per un viaggio del pontefice non c’è fretta”

Due minuti in Cile nel punto perfetto per vedere l’eclissi totale

Stromboli, pioggia di lapilli. Un morto, terrore tra i turisti

Il faro del Mediterraneo che non dorme mai “Eruzione tra le più forti”

Il racconto del superstite: “Sorpresi da fuoco e gas, poi mi sono girato e Massimo era lì a terra”

“Violentate e ignorate. Adesso denunciamo chi non ci ha aiutato”

Csm, Fuzio verso le dimissioni, oggi il faccia a faccia con Mattarella

Lotti e il suk delle nomine “Senza di noi Zingaretti non va da nessuna parte”

L’Italia non è Paese per bambini. Mai così poche nascite dall’Unità

Boeing stanzia cento milioni per le vittime dei 737 Max

La sfida della sindaca. Niente luci rosse nel centro di Amsterdam

L’addio di Rahul, l’ultimo Gandhi lascia la guida del Congresso

Caos rifiut, la Regione salva Roma. Diktat all’Ama: ora ripulite la città

Party al veleno per Imelda Marcos, più di 200 intossicati

Botte a un coetaneo, condannati per tortura. È la prima volta

Alitalia, salvataggio in stallo. Governo tentato da Atlantia

Addio a Iacocca, il padre della Mustang

Carige, lo stato non può intervenire. Si cerca una banca

Esselunga, entro fine anno l’arbitrato

Rider, dalle Regioni pressing sul Parlamento

Mediaset punta sui vip. E torna Adriano

Luca Marinelli sarà Diabolik per i Manetti Bros

Un tè per la finale, la festa americana che irrita le inglesi

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Conte: così ho convinto l’Europa

“Io, Trump e Salvini”. Parla Putin

Eruzione a Stromboli: un morto e turisti in fuga

Sassoli: “Pianto e zappo”

I principi liberali sono vivi (di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi)

Non son degno di tè (Il caffè di Massimo Gramellini)

Il primo incontro con il Papa. L’ultimo “in via amicale” con Berlusconi all’aeroporto

Tajani: troppe ingerenze degli Stati. Non potevamo votare un socialista

Bruxelles, ipotesi Tremonti e Massolo Panetta (Bankitalia) verso il board Bce

“Il giudice di Carola si candidi col Pd”. Il nuovo duello tra Salvini e le toghe

Via dai social dopo gli insulti, la gip riprende i casi “ordinari”

La notte con l’equipaggio, poi la Capitana scherza: forse emigro in Australia

Il piano del Viminale: togliere le navi per i soccorsi anche alle ong italiane

Ventuno giuristi: “I naufraghi hanno diritto all’approdo”

“Sì, in Aula col sandalo”. “No, serve più decoro”

Autonomia, c’è un’intesa sulle risorse

“Ho trovato Palamara sotto casa”. In una lettera la difesa del pg

La Stampa

Eletto Sassoli, l’ira di Salvini: “Non doveva andare così”

Putin in Italia tra i timori degli Stati Uniti

I sovranisti guideranno l’economia

“È stato zar Vladimir a fare della Russia una perfetta dittatura”

Stromboli trema. I turisti nel panico si buttano in mare

Dio e Auschwitz (Il buongiorno di Mattia Feltri)

Conti, l’Europa grazia l’Italia Stop alla procedura sul debito

Sassoli presidente del Parlamento Ue ma la maggioranza già perde colpi

Salvini critica Conte: la carta di Giorgetti è stata giocata male

Le Ong rilanciano “Faremo tutte come la Sea Watch”

Raid in Libia: strage di migranti Anche Parigi condanna Haftar

La strage del sottomarino diventa segreto di Stato

La magistrata preparata e discreta “Via da Facebook, troppe offese”

Giudici contro Salvini dopo le accuse alla gip. Lui: pensate al Csm

Il Pd rinnega la strategia-Minniti: “Non finanziamo le navi libiche”

Enrico Letta: “Il governo gialloverde esce con le ossa rotte. Finirà per rimpiangere Juncker e Mosacovici”

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

“Toghe sporche”, le altre carte segrete. “Fuori Di Matteo”. “Pignatone mi disse che ero indagato”

Ue, Conte si salva un’altra volta Lo spread ai minimi da 2 anni

7,3 miliardi o 15 milioni: il Real Fettuccina terrorizza Roma

È rinviata la bufera (di Marco Travaglio)

Il nulla del Pd ingrassa Salvini (di Antonio Padellaro)

L’analisi costi-benefici boccia anche il Tav Brescia-Verona, ma il governo dice che si farà. Ma allora a cosa serve chiedere agli esperti se è uno spreco?

[Retroscena] Giorgetti e la Lega hanno il loro candidato per la Commissione: l’ex ministro Siniscalco

Dai giovani della Dc all’Europarlamento, Sassoli fa felice il Pd

“Negligenza”da 400 milioni: il caso Tapie pesa su Lagarde

Il sogno di una difesa comune (e costosa)

La capitana scherza: “Torno in Australia e studio gli albatros”

Anm: “Salvini crea odio”. Lui: “No a lezioni”

Elena Cattaneo: “Frodare la Scienza è troppo facile e l’Italia è sprovvista di ogni regola”

Anche la Merkel molla Guaidò

A Villafrati il prete inchina la processione al boss di Provenzano

L’ultima lettera di Borsellino: “Ho fatto ciò che ho dovuto”

Pennisi (Dna): “Sui rifiuti interessi criminali, ma a Roma serve l’inceneritore”

Comuni di mafia: già 9 enti sciolti nel 2019

Haya principessa in fuga La “Dynast y” geopolitic a che sconvolge il Golfo

Il 4 luglio secondo Trump: una parata militare

Il Sole 24 Ore

Stop alla procedura Ue, spread sotto 200

Bce a guida Lagarde, una politica monetaria sulle orme di Draghi

Putin in Italia per discutere di disarmo con Papa Francesco

Sea Watch: Salvini contro il Gip, scontro con le toghe

Il decreto sicurezza bis smontato dalla gip Vella

Ex Ilva, immunità ad hoc per sbloccare lo stallo

Salvini: flat tax non subito e non per tutti

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Le 5 bugie del giudice per liberare Carola

Italia graziata, Sassoli presidente. Fra i due sovranisti gode la sinistra

“Basta verdetti politici”. La controffensiva anti toghe

La Caporetto europea di Salvini

Minibot e oro pericolo scampato

Sea Watch fuori dall’audizione, le Ong disertano

Quella volta che Lagarde provò a “ipotecare” l’Italia

Messaggero

Niente procedura, spread giù

Sassoli guiderà Strasburgo

Il governo avvisa Raggi: rifiuti via in 20 giorni. L’Asl: allarmi triplicati

L’Italia verso la delega all’Industria. Per gli Affari europei spunta Fontana

Libero

Salvini sotto accusa e Carola se la svigna

Disparità di trattamento alle Camere. Le donne possono denudarsi, uomini obbligati alla giacca

Avvenire

Sicura è la morte

Putin dal Papa: le crisi sul tavolo

L’allarme: 60 sul gommone alla deriva. Poi il silenzio

Ong: basta insulti, la legge è con noi

Salvini-toghe, è ancora scontro

Il Foglio

Contro i sicari dello Stato di diritto

E se Boris Johnson fosse una sorpresa?

Il Manifesto

Sicurezza bis

Condizioni accettate, procedura addio

Addio a Giorgio Nebbia

Alitalia, sindacati “delusi”, lo sciopero si farà

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The Guardian

Hong Kong protests: police make first arrests after storming of parliament

‘I bit off its tongue – it was in my mouth’: the man who survived a bear attack

Governments and firms in 28 countries sued over climate crisis – report

Bbc News

Australia Alek Sigley: North Korea releases detained Australian student

Aljazeera

Libya migrant centre attack may amount to war crime: UN envoy

Middle East Eye

‘The martyr at the barricades’: The life and death of one Sudanese protester

Africanews

Nigeria agrees to join Africa free trade zone