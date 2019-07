Rassegna stampa oggi | 3 luglio 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 3 luglio 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Euroap, al potere due donne di ferro

Verso il no a procedura d’infrazione, Tria: non sforeremo

Lo scacco di Marcon-Merkel ai sovranisti

Carola è libera. Rabbia di Salvini

Medico e madre di sette figli. Guidava la Difesa

La campionessa che ha gestito la crisi greca

Se a Putin fa male la democrazia (di Bernard Guetta)

Rifiuti, la rivolta di topi: “Ora mangiamoci i romani” (di Stefano Benni)

Le donne leader dell’Europa accordo su Commissione e Bce

Sassoli unico italiano in pista. Candidato al posto di Tajani

Conte evita la procedura d’infrazione ma resta al palo sulle nomine Ue

Anm: Fuzio vada via. Il ministro pronto a intervenire

I pizzini choc di Palamara: “Quel processo va ritardato”

Depistaggio sull’Eni, indagato procuratore di Taranto

La giudice libera Carola Salvini la fa espellere

Ville e favori alla ‘ndrangheta, la truffa delle onlus

“Non c’è reato Salvare i migranti era suo dovere”

Trenta auto blindate e un assaggiatore. Un giorno da Putin

“Onorevoli scostumate”. La disfida delle scollature

Fuoco nel sommergibile atomico. 14 morti tra i segreti dei russi

Sfida negli abissi per dominare i cavi dove scorre la nostra vita

Amore e odio a Dubai. La telenovela dell’emiro abbandonato

Rabbia a Roma. Raid contro l’azienda rifiuti

Il ristoratore del centro storico “Uno schifo, qui a Fontana di Trevi siamo noi a ripulire le strade”

E i turisti fotografano i cumuli: “Mai vista una capitale così”

Presidi, il Tar annulla il concorso. Inizio scuola a rischio caos

Stop alle cure per Lambert: “Sedazione lenta e profonda”

In vendita per 65 milioni di dollari la villa di Jackie Kennedy

La gaffe del Dalai Lama. “Una donna dopo di me? Sì, ma deve essere bella”

Omicidio Luebcke, l’estremista di destra ritratta la confessione

Caso Orlandi, l’annuncio del Vaticano: “Apriremo due tombe”

Affoga nel Reno, muore bimba di 7 anni. Era a un centro estivo

Giugno da record, è il mese più caldo mai registrato nel mondo

I tecnici Mit su Autostrade: “Una nuova concessione”

Ken Follett: Il mio libro per salvare Notre-Dame

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Due donne al vertice dell’Europa

L’aristocratica madre di sette figli

Le mediatrice leader con stile

La nostra fragilità

Migranti, Carola libera. Il gip: ha salvato vite

Il Grande Centro (Il caffè di Massimo Gramellini)

Un incendio nel sottomaino. Morti quattordici marinai russi

“Sette anni di lusso”. Palamara, i viaggi, l’amica

“Avremo un posto da commissario Sceglierà la Lega”

Il governo prende tempo ma è sempre più isolato

Le deputate espulse: il Movimento ci controlla Contro di noi un tribunale giacobino

Toninelli “fermato” dai suoi tecnici: la revoca ad Autostrade è rischiosa

Così ha vinto la cancelliera

I successi di Sarraj non basteranno a pacificare la Libia

Patronaggio esclude legami tra le ong e gli scafisti

Accoglienza dei migranti. La truffa di tre false onlus

Dai bagnini ai poliziotti la baby gang sfida gli adulti. Il questore: “Foglio di via”

La Stampa

Due donne alla guida dell’Europa

Ora l’Italia conta di meno

Sovranismo, selfie e il ritorno di Berlusconi. A Strasburgo lo show dell’Europarlamento

Il gip libera Carola, Salvini la espelle

Grandi Speranze (Il buongiorno di Mattia Feltri)

Brucia un sottomarino nucleare, paura in Russia

“Emanuela si trova dove indica l’angelo”. Si riaprono le tombe

La fedelissima-rivale di Merkel che ha tenuto testa ai generali

Così Conte ha giocato una partita in due mosse

“Ottenuto il massimo” Conte nasconde il flop e punta alla Concorrenza

Dazi Usa anche sul cibo italiano Nel mirino olio, formaggi e vino

“Soccorrere i profughi non è un reato” In Austria la protesta investe Mattarella

Il governo evita la procedura. Lo spread italiano scenderà Ma Bce verso un nuovo piano

Le finte Onlus proteggevano la ‘ndrangheta. Undici arresti

Dl sicurezza, il pm di Agrigento “Non c’è emergenza migranti”

Il sovranista del social russo: la foto segnaletica di Rackete era in un gruppo di Facebook

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Csm, ecco le carte che nessuno ha ancora letto

Patronaggio a rotelle (di Marco Travaglio)

Ho fame e mi appare Pannella (di Selvaggia Lucarelli)

Gentiloni e Minnti lasciano Zingaretti da solo sulla Libia

“Non c’è prova di contatti con gli scafisti”

“Se in mare interviene la Ong non c’è sequestro di persona”

Parole vietate da Salvini su Facebook: “Quanto mangi”

Affari e controlli, perché la Cina è così ossessionata dalla rete 5G

Il Sole 24 Ore

Due donne per Commissione Ue e Bce

Niente procedura: verso il via libera Ue alla manovra 2019

Scuola, 59mila assunzioni a settembre

Il Gip libera Carola E Salvini si scaglia contro i magistrati

Contestazioni per Mattarella in Austria: “Libertà per Rackete”

E l’Italia ora spera in una vicepresidenza

Maggioranza battuta alla Camera sulla ingiusta detenzione

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Retata di buonisti

Schiaffo agli italiani: Carola libera

Crisi governo: sotto alla Camera

La strategia dei grillini: distrazione di massa per “sedare” gli elettori

Messaggero

Le donne dell’asse franco-tedesco

Roma sotto i rifiuti fino a Natale, Raggi chiede aiuto a Conte

E la sindaca corre da Costa: “Serve l’aiuto della Regione”

Carola torna libera: non fece resistenza Salvini: “Mi vergogno per i magistrati”

Sea Watch, salta l’audizione: “Niente spazio ai fuorilegge”

Libero

Robe da matti: Carola libera

La capitana non è una criminale (di Giampiero Mughini)

Non è neppure una persona tanto affidabile (di Vittorio Feltri)

Avvenire

La Ue delle donne

Carola torna libera: “Così salvava vite”

Lambert, condannato a morte

Ora è caccia ai cattolici: quattro trucidati

Rifiuti, allarme Palermo. E a Roma alta tensione

Il Foglio

La propaganda è nemica della sicurezza

Viva la nuova Europa En Mache

La Nike ritira una scarpa per una bandiera incriminata e un testimonial bizzoso: l’indignazione diventa un corporate drama

Il Manifesto

Europa, arrivano le presidenti

Oggi il verdetto sui conti italiani

Salvavite

Ultima chiamata per il no alla Tav

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The Guardian

Chinese border guards put secret surveillance app on tourists’ phones

Bbc News

Edward Gallagher: Navy Seal found not guilty of killing IS teen in Iraq

US migrant centres: Photos show ‘dangerous’ overcrowding

Africa News

Over 50 Nigerians killed whiles siphoning fuel from crashed tanker

Vox

E. Jean Carroll: “The world is a very, very merry place without men”

South China Morning Post

Ursula von der Leyen nominated to lead European Commission – but will she be tougher on China?