Chiara Nasti acqua – Chiara Nasti, influencer napoletana molto popolare su Instagram, ha destato una forte preoccupazione per la sua ultima dichiarazione rilasciata sul social.

La 21enne, nella sua ultima foto Instagram in costume, ha scritto un commento che ha attirato molte critiche. Nel post Chiara Nasti scrive di non bere acqua da due anni “non è di mio gradimento, bevo solo acqua di cocco e coca-cola” in risposta a sua follower che le chiedeva un rimedio per contrastare la cellulite.

Dopo il commento sono scoppiate le polemiche e lei ha prontamente replicato: “Non faccio corsi di formazione, applichiamoci per cose più costruttive”.

La dichiarazione di Chiara Nasti è stata duramente criticata sui social perché in quanto influencer la giovane napoletana potrebbe indurre le numerose ragazzine che la seguono ad emularla.

“La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo :)”. Questo il commento della fashion blogger.

La risposta di Chiara Nasti è arrivata nelle stories: “Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando. Io non tengo corsi di formazione nelle scuole. Ma questa frase: “Che messaggio lasci passare” la si usa un po’ per tutto. Io già immagino bambine che adesso bevono 12 litri di coca-cola. No, applichiamoci per cose più costruttive”.

Chiara Nasti commenti e reazioni social

Sui social sono stati numerosissimi i commenti degli utenti sulla dichiarazione della influencer: “Ma come fa a essere viva se non beve acqua da due anni?”. “Questi sono i bellissimi messaggi trasmessi alle ragazzine da queste pseudo-influencer”.