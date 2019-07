Vacanze last minute avventura siti | Con l’avvento dell’estate arriva anche, puntuale, la voglia di andare in vacanza. Ecco una domanda per voi: provate un desiderio irresistibile di partire ma non avete ancora avuto il tempo materiale per organizzare le vostre vacanze? Se la risposta è sì, state leggendo l’articolo giusto.

Grazie a Internet, tutti possono programmare e prenotare il proprio viaggio/avventura con pochissimo anticipo e a prezzi stracciati, basta sapere quale url battere sulla tastiera. A svelare i dieci siti internet più utili in questo senso è Paola Toia in un articolo per Wired.it.

Ecco gli indirizzi che soddisfano ogni esigenza, da una vacanza sportiva a sette giorni all’insegna del cibo o della degustazione di vini, passando per il campeggio, il surf e l’equitazione.

1. Viaggi Avventure nel Mondo

Si tratta di uno dei must per gli amanti delle vacanze avventurose in posti lontani. Viaggi avventure nel mondo offre infatti una gamma vastissima di mete a prezzi decisamente convenienti, Si tratta di pacchetti di viaggio che includono i voli e il pernottamento. Si parte in gruppo con una o più guide il cui compito è facilitare la scoperta dei siti visitati.

Le avventure proposte sono diversissime: dal trekking in tenda al surf passando per le crociere e i percorsi etnografici.

https://www.weroad.it

2. Sportoutdoor24

Per chi ama lo sport all’aperto e non vuole rinunciarci nemmeno in vacanza, questo è sito ideale. Sportoutdoor offre infatti un’ampia scelta di attività legate a mete specifiche. La ricerca si effettua per tag.

https://www.sportoutdoor24.it/

3. Surfcamp

Come suggerisce il nome del sito, qui trovate idee di vacanze lowcost incentrate esclusivamente sul surf. “Surf camp, surf resort, surf lodge, surf & yog, boat trip, junior”. Il mare sarà il protagonista incontrastato del viaggio.

https://www.booksurfcamps.com

4. Viaator

È un sito di viaggio facente parte della famiglia di TripAdvisor. Il sito vi offre ben 200 mila attività recensite dagli iscritti e suddivise per destinazione. “Un esempio? I walking tour dedicati alla pizza in Italia o i corsi per imparare a preparare le tapas in Spagna, che fanno parte dei tantissimi tour gastronomici proposti dal sito. Quando il cibo fa il viaggio”.

https://www.viator.com

5. Adriatick Kayak Tours

Come nel caso di Surfcamp, anche qui il tema della vacanza è unico e si tratta, come suggerisce il nome, del kayak. Le destinazioni offerte sono principalmente la Croazia e il Montenegro e le modalità sono svariate, come il paddling da soli, ma anche in famiglia, con gli amici o in gruppo.

https://www.arcticwild.no/

6. City running tours

Si tratta di un sito pensato esclusivamente per gli amanti della corsa. I runners non fanno che ripeterlo: chi corre abitualmente lo fa per passione, e delle passioni non si vuole privarsene nemmeno in vacanza. Gli ideatori di City running tours lo sanno e hanno imbastito un sito internet che offre vacanze negli Stati Uniti o in Canada all’insegna del cardio. http://www.cityrunningtours.com/

7. Hostel bookers

Per i fan dei viaggi zaino in spalla in giro per ostelli, questo sito è un must imprescindibile. Hostel bookers raccoglie diverse recensioni e offerte di ostelli sparsi in tutto il mondo.

https://it.hostelbookers.com

8. Glamping

Questo è il sito perfetto per chi ama l’aria aperta ma non vuole rinunciare a una certa dose di comfort e lusso, pur restando su prezzi ragionevoli. Glamping offre infatti soggiorni in campeggio, in tenda o in casa mobile senza tralasciare il benessere personale. Le mete possibili si trovano sparse in Italia, Francia, Spagna e Croazia.

https://magazine.trivago.it/glamping-camping-glamour

9. Booking horse

Ecco un sito pensato esclusivamente per chi ama l’equitazione. Booking horse propone centri equestri e maneggi sparsi in alcune fra le più suggestive regioni d’Italia, come la Toscana, l’Umbria e la Sardegna.

http://www.bookinghorse.com/

10. Waterproof Expeditions

Vacanze last minute avventura siti | Solo per veri avventurieri amanti delle esperienze estreme: questo sito propone avventure di polar snorkelling in Alaska, la Groenlandia, il Polo Nord, l’Artico, l’Antartico e il Canada.

https://waterproof-expeditions.com/