Temptation Island 2019 tentatori e tentatrici | Elenco completo | Chi sono | Nomi

La sesta edizione di Temptation Island, il celebre reality di Canale 5 iniziato il 24 giugno 2019, entra sempre di più nel vivo e sono molti gli spettatori italiani alla ricerca di maggiori informazioni sui tentatori e le tentatrici di quest’anno.

Nella trasmissione ideata da Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia, infatti, oltre ai concorrenti intervengono ben 26 persone, tra ragazzi e ragazze: i tentatori. A loro, come sempre, il compito di far vacillare i sentimenti delle sei coppie del programma, sbarcate nel resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per capire se il loro sia vero amore.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island 2019

Bellissimi uomini e attraenti donne, che non hanno nulla da perdere a Temptation Island, a differenza proprio delle coppie che dovranno corteggiare. Ecco tutti i loro nomi, le foto e qualche informazione su ognuno di loro, tratte dal magazine di Uomini e Donne.

Temptation Island 2019 tentatori e tentatrici | L’elenco completo dei tentatori

Iniziamo dai tentatori della sesta edizione di Temptation Island. Sono in tutto 13 i ragazzi che partecipano al programma. Eccoli:

Jacopo Poncini: calciatore toscano, ha 24 anni e vive ad Arezzo. Ha una sorella gemella, con cui ha uno splendido rapporto, e in passato ha vissuto una storia d’amore molto importante con una donna più grande di sette anni.

Gaetano Martelli: imprenditore nel settore dell’abbigliamento, ha 29 anni ed è originario di Napoli. Si occupa di import-export tra Cina e Italia. Ha vissuto gli ultimi 4 anni e mezzo proprio a Shangai. Ama viaggiare e lavora anche come modello.

Giovanni Arrigoni: classe 1989, fisico statuario, Giovanni Arrigoni è campione italiano (e medaglia d’argento mondiale) di Wakeskate. Grazie al suo amore per questo sport ha viaggiato in tutto il mondo. Per l’azienda di famiglia, nel campo dei materiali edili, si occupa della gestione amministrativa e l’ultima sua storia d’amore importante è durata due anni.

Javier Martinez: giocatore professionista di pallavolo, Javier ha origini latino-americane ma vive in Italia da quando aveva 13 anni. Anche i suoi fratelli giocano a pallavolo ad alti livelli.

Giulio Raselli: di certo uno dei tentatori più famosi. Giulio Raselli, ragazzo milanese di 30 anni, ha infatti partecipato all’ultima edizione di Uomini e Donne. Era tra i corteggiatori di Giulia Cavaglià, che però alla fine non lo ha scelto. Ex giocatore professionista di basket, oggi gestisce l’azienda di famiglia, che opera nel campo della gioielleria.

Nicolas Bovi: anche Nicolas è molto conosciuto, almeno tra gli appassionati di Uomini e Donne. Il ragazzo, 26enne di Reggio Emilia, è stato fidanzato con Beatrice Valli, famosa corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. I due hanno anche avuto un figlio, che oggi ha sei anni.

Alessandro Zarino: 28 anni, di Milano, ha lavorato come modello per molto tempo, prima di cambiare totalmente vita. Oggi vive in Australia, dove lavora come chef in un ristorante italiano. Istruttore di crossfit, è anche appassionato di surf.

Alessandro Cannataro: 24 anni, di Milano, è un calciatore professionista. Cannataro ha giocato nelle giovanili dell’Inter, in Premier League (in Inghilterra) e a Hong Kong. Un infortunio ha limitato i suoi sogni di gloria: nel 2018 ha fatto il corteggiatore per Uomini e Donne, oggi è a Temptation Island 2019.

Mattia Birro: 31 anni, agente di commercio e anche barman, Mattia Birro ha un look molto particolare che attira subito l’attenzione. Si dice alla ricerca di una storia importante e stabile, dopo una convivenza durata 7 anni e finita male.

Moreno Merlo: 29 anni, nato a Moncalieri (Torino), Moreno vive oggi a Milano. Lavora come manager per alcuni brand molto conosciuti, ma di notte si diverte nei panni del dj. In tutto ciò, trova anche il tempo di fare molto sport e il suo fisico lo dimostra.

Sammy Hassan: romano, nato da madre italiana e padre egiziano, Sammy vive oggi a Milano, dove è responsabile di un’azienda di beverage. Inoltre, lavora come vocalist nelle discoteche. Nel 2001 è stato eletto anche Mister Italia, negli anni successivi è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Alle spalle ha anche un matrimonio, durato quattro anni e mezzo, e da cui ha avuto un figlio che oggi ha 2 anni.

Marco Mazza: ex calciatore professionista (ha militato anche nell’Albinoleffe), dopo la rottura del crociato ha appeso gli scarpini al chiodo. Oggi continua a fare molto sport. È single da quasi due anni.

Rodolfo Salemi: anche lui è passato dai salotti di Uomini e Donne: il 29enne toscano, infatti, è stato corteggiatore di Mara Fasone. Oggi vive e lavora a Milano e ha una spiccata passione per la politica.

Dove vedere in tv e streaming Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 tentatori e tentatrici | L’elenco completo delle tentatrici

Passiamo adesso alle tentatrici di Temptation Island 2019: ragazze bellissime che renderanno sicuramente felici tutti gli spettatori uomini del programma di Canale 5. Anche loro sono in tutto 13. Eccole:

Annalisa Torbilio: originaria di Cosenza e laureanda in Economia aziendale, Annalisa Torbilio ha 27 anni, è single e lavora come modella. Afferma di odiare lo sport, nonostante il fisico invidiabile, e sogna di lavorare nel mondo della moda e aprire un negozio tutto suo.

Cristina Rescigni: nata a Palermo, Cristina Rescigni ha 22 anni e lavora come dj. Bellissima e già una star dei social, grazie anche al suo fisico da pin-up, in passato ha avuto una storia con Sebastian Gazzarrini, inviato del programma Le Iene. Ha concluso da poco una storia con un uomo di 20 anni più grande di lei.

Marianna Vertola: originaria di Napoli, Marianna ha 23 anni e studia Scienze della comunicazione. Nel frattempo lavora come modella. Gli appassionati di calcio, soprattutto partenopei, la conoscono benissimo, visto che conduce un programma di calcio su una rete locale a Napoli. Ha partecipato nel 2010 a Veline.

Elena Cianni: 31 anni, Elena Cianni è un’istruttrice di zumba e raggaeton. Ultimamente, a causa di un infortunio, ha dovuto fermarsi per un po’. In passato ha avuto una lunga convivenza, durata tre anni e conclusa a causa di un presunto tradimento.

Alessia Calierno: anche lei è nata a Napoli, ha 33 anni e lavora nel mondo dell’e-commerce. Da sempre ha una grande passione per la moda: ha aperto ben due negozi di abbigliamento, che gestisce grazie anche all’aiuto del fratello. Non ha storie importanti da oltre tre anni.

Federica Lepanto: è sicuramente la tentatrice più famosa di questa edizione di Temptation Island. Federica Lepanto, 26 anni, ha vinto infatti il Grande Fratello 14. Laureata in Scienze infermieristiche, si sta anche specializzando in medicina estetica. Vorrebbe tanto utilizzare le sue conoscenze in ambito medico e coniugarle con i social, visto che è una nota influencer con molti follower.

Maddalena Vasselli: romana, 33 anni, Maddalena lavora in una multinazionale. Quando aveva solo 20 anni ha sposato un uomo da cui si è separata dopo poco tempo, tagliando tutti i rapporti. Dal loro amore, però, è nata una bambina, che oggi ha 13 anni.

Federica Mazza: 24enne di Roma, lavora come segretaria presso uno studio di commercialisti. Ha anche partecipato a due puntate di Ciao Darwin 8. Seguitissima sui social, ama fare palestra e allenarsi insieme al fratello.

Noemi Malizia: nomen omen, direbbe qualcuno. Noemi Malizia è nata a Roma, ha 22 anni, studia Giurisprudenza e insegna balli latino-americani e caraibici. Sensualissima, vive con la famiglia ai Castelli Romani. Non ha una storia importante da molto tempo.

Vanessa Cinelli: ha 31 anni e vive a Roma, dove gestisce un B&B insieme alla sorella gemella. È una sportiva che per anni ha giocato a calcio e da tre anni non ha una storia importante.

Sabina Bakanaci: modella di 23 anni, Sabina ha origini albanesi. In passato ha partecipato a Miss Italia e Miss Mondo, la sua soddisfazione più grande – dichiara – è quella di aver raggiunto presto la propria indipendenza e di potersi mantenere da sola.

Sonia Onelli: 29 anni ed ex ballerina professionista, ha studiato al Teatro dell’Opera e poi ha girato il mondo in varie compagnie. Oggi gestisce un’accademia di danza, canto e recitazione, ma anche una scuola di circo. Tra non molto vuole anche dedicarsi all’insegnamento dello yoga. Si reca spesso a New York, dove ha studiato regia teatrale, musicale e coreografia al Broadway Dance Center.

Sara Tozzi: è una delle tentatrici più giovani. Ha solo 21 anni, vive a Modena e lavora come barista. Il padre gestisce un night club nella città emiliana. È single solo da qualche mese. Il programma di Canale 5 sarà l’occasione giusta per trovare l’uomo perfetto?

Georgette e Davide si sposano: l’unica coppia di Temptation Island che sta per dire “sì”

Temptation Island 2019 tentatori e tentatrici | Le sei coppie del programma

Quali sono invece le sei coppie di concorrenti di Temptation Island 2019? Eccole: