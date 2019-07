Royal Family quanto spende – I membri della Royal Family britannica intraprendono ogni anno una serie di viaggi istituzionali, che costano ai contribuenti intorno ai 4 milioni di sterline.

Significa che i cittadini del Regno Unito, con le loro tasse, spendono annualmente 4,5 milioni di euro circa per coprire gli spostamenti di tutta la famiglia.

I viaggi della Royal Family rientrano infatti tra le “spese ufficiali” del bilancio della corona, e quindi incidono sul portafoglio dei contribuenti quanto qualsiasi altra tassa.

Viaggi istituzionali, di rappresentanza, in Inghilterra o all’estero, che costituiscono una delle voci più costose del budget annuale della famiglia britannica.

Durante l’anno 2018-2019, i viaggi e gli spostamenti intrapresi dalla Royal Family ammontano a 4,6 milioni di sterline, ovvero a più di 5 milioni di euro. Lo riporta il documento finanziario della corona, pubblicato il 25 giugno scorso e relativo all’esercizio finanziario chiuso a marzo del 2019.

Chi sono allora i personaggi della famiglia regale britannica che costano più caro alle casse della Regina?

Sarebbero proprio Carlo e Camilla. La missione a Cuba e nei Caraibi della coppia più discussa del Regno Unito è costata ai cittadini britannici 16,576mila sterline, pari cioè 465mila euro circa. Il viaggio intrapreso tra ottobre e novembre 2018 in Ghana, Gambia e Nigeria è costato invece alle casse della corona 200mila euro, ovvero 242mila euro.

I due hanno inoltre speso 178mila euro per recarsi in Grecia e in Franca a maggio del 2018.

È vero che il Principe Carlo è il più impegnato in compiti di rappresentanza tra i membri della famiglia britannica, ma nessuno si sarebbe aspettato che insieme alla sua seconda moglie fosse anche il più spendaccione.

Secondi in classifica sono gli ultimi arrivati della famiglia, la coppia più giovane, Harry e Meghan, che nello stesso periodo hanno speso 90mila euro per recarsi in Australia, Nuova Zelanda, Tonga e Fiji.

E pensare che secondo alcune voci la coppia sarebbe anche in crisi.

William e Kate risultano invece i più morigerati: non ci sono stati viaggi troppo esosi tra il 2018 e il 2019 da parte della coppia. L’unico che spicca tra le uscite di cassa relative agli spostamenti è quello in Israele, Giordania e territori palestinesi occupati, intrapreso dal principe William da solo, senza la sua amata consorte, Kate Middleton. Il budget è stato di 73,938mila sterline, che corrispondono a 83mila euro circa.

Una cifra decisamente inferiore a quella sborsata per i viaggi del padre Carlo e del fratellino Harry.

