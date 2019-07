Lady Diana, oggi il suo compleanno: ecco come hanno deciso di ricordarla i figli

Lady Diana, oggi il compleanno: gli auguri di William e Harry

Il compleanno di una mamma speciale, Lady Diana, che oggi, 1 luglio 2019, avrebbe compiuto 58 anni.

Senza comunicazioni ufficiali ma con gesti concreti, Harry e William hanno deciso di trascorre la giornata di compleanno della loro defunta madre.

Il 31 agosto 1997 Diana, a 36 anni, muore, per un incidente automobilistico a Parigi, con il suo compagno di allora Dodi Al-Fayed.

La Mercedes della coppia, guidata dall’autista Henri Paul, si infrange contro il tredicesimo pilastro della galleria.

Un evento drammatico che ha scioccato il mondo intero, l’Inghilterra che ancora oggi ricorda Lady Diana con rinnovato affetto e, soprattutto, i suoi figli William e Harry.

“Per casa abbiamo diverse foto di lei e parliamo di lei. Spesso metto a letto George e Charlotte raccontando di lei. E cerco di ricordare loro che ci sono due nonne – che c’erano due nonne – nelle loro vite. È importante che sappiano chi era e che è esistita. Spero che condividere con loro la mia memoria possa trasmettere ai miei figli quello che mia madre mi ha insegnato. Il tempo passato con lei, la sensazione di averla accanto ed essere amato in famiglia e come figlio: credo siano questi i ricordi più preziosi e speciali che ho”.

Così William parla della madre nel documentario del 2017 Diana, our mother. Lady Diana è infatti rimasta nelle vite dei suoi figli, attraverso i loro gesti. Sia William che Harry hanno portato avanti il suo pensiero e la sua dedizione al sociale.

“Ciò in cui mia madre credeva era il fatto che se sei in una posizione privilegiata o di responsabilità e se puoi mettere il tuo nome accanto a qualcosa in cui credi fermamente, allora puoi davvero fare del bene”, ha detto Harry in un’intervista al Guardian.

Molte le attività che Harry e William hanno portato avanti assieme alle loro mogli Meghan Markle e Kate Middleton.

L’impegno sociale di Lady Diana continua grazie ai figli: dal centro per senzatetto di Londra Centerpoint e al centro di salute mentale Heads Together.

Inoltre molti i viaggi per il mondo per supportare due cause davvero importanti per la principessa: l’Hiv e le mine antiuomo.

