Accusa di corruzione

Al burocrate regionale Causarano viene contestata l’accusa di corruzione perché secondo il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e il sostituto Gianluca De Leo avrebbe aggiustato e orientato alcune pratiche che stavano particolarmente a cuore alla coppia Arata-Nicastri.

In cambio gli era stata promessa una mazzetta da 500 mila euro, da dividere con il collega Alberto Tinnirello. È stato Nicastri a spiegare che 100 mila euro erano stati già corrisposti, il resto sarebbe arrivato al momento della firma per il via libera degli impianti di biometano a Francofonte, in provincia di Siracusa, e Calatafimi, in provincia di Trapani.

Caso Arata Nicastri | L’indagine

Tutto ha inizio il 18 aprile scorso, quando sono scattate alcune perquisizioni fra Trapani, Palermo e Roma, che avevano coinvolto pure l’allora sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, indagato dalla procura della Capitale per corruzione: le intercettazioni hanno sorpreso Arata a parlare di una mazzetta da 30 mila euro per l’esponente politico della Lega. In ballo, c’era un emendamento che avrebbe dovuto aprire le maglie dei finanziamenti per il mini-eolico.

> Il caso Siri: un riassunto di quello che è successo dopo che il sottosegretario leghista è stato indagato per corruzione

Poi, il 12 giugno, la procura di Palermo ha fatto scattare un blitz: in carcere sono finiti Arata, Nicastri e i loro rispettivi figli, Francesco e Manlio, tutti accusati di aver organizzato una società occulta per gestire gli affari dell’eolico e del biometano.

E dopo il blitz, Nicastri ha deciso di parlare dei suoi affari, ma le dichiarazioni ai procuratori di Palermo sono ancora coperte da un rigido segreto istruttorio.

Le mazzette per l’energia

Qual era il ruolo di Nicastri e Arata? I due si muovevano non solo per favorire le pratiche degli amici, ma anche per bloccare i concorrenti.

L’azienda di energia “Sun Power Sicilia” di Antonello Barbieri avrebbe dovuto iniziare i lavori per l’impianto fotovoltaico di Melilli e Carlentini, ma l’uomo della Regione, Giacomo Causarano, inviò alla ditta una lettera dai toni forti, con cui chiedeva di produrre al più presto “gli atti attestanti la disponibilità dei terreni”.

Quello era il modo per chiedere il via libera ai lavori.

Caso Arata Nicastri | Gli altri indagati

Arata e Nicastri potevano contare su alcuni fedeli funzionari dell’assessorato all’Energia come Tinnirello e Barbieri. Tra gli indagati ci sono anche altri tre funzionari dell’assessorato al Territorio, il caso continua.