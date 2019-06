Temperature Monte Rosa | L’estate più calda degli ultimi anni non perdona neanche l’alta montagna. Sul Monte Rosa da cinque giorni le temperature non scendono sotto lo zero. A Capanna Margherita, che con i suoi 4.554 metri è il rifugio più alto d’Europa, si registrano temperature di 10 gradi più alte rispetto alle medie stagionali.

La stazione meteorologica dell’Arpa Piemonte alla Capanna Margherita, sulla Punta Gnifetti, segnava addirittura 9.7 gradi alle 8 di sera. Il clima impazzito non lascia tregua neanche alle Alpi, sui luoghi dei ghiacci perenni.

Le uniche temperature minime sottozero che si sono registrate negli ultimi giorni hanno appena sfiorato i meno 0,5 gradi centigradi.

Dal 2002, quando venne attivata la stazione meteorologica di Capanna Margherita, non si era registrato nulla di simile.

Simili temperature non si erano registrate neanche nelle torride estati del 2003, 2005 e 2015.

Anche a Col Major, a 4.750 metri, poco sotto la cima del Monte Bianco, i termometri sono saliti fino a +9.3 °C .

