Oroscopo di domani | 30 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 30 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 30 giugno 2019:

Oroscopo di domani 30 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Amici dell’Ariete, la giornata di domani per voi sarà solare e piacevole. Nonostante il caldo di questi giorni abbia messo a dura prova la vostra resistenza fisica, non vorrete perdere il buonumore e sfrutterete il tempo libero per dare spazio a quello che avete tralasciato durante la settimana. Che sia un amico, il proprio partner o semplicemente un hobby, non dovete mai dare niente per scontato.

Cari amici del Toro, la giornata di domani vedrà le stelle schierate a vostro favore. Avete bisogno di ritrovare un po’ l’equilibrio perso in questo caldo torrido. Una giornata al mare potrebbe fortificare il vostro animo e la giusta abbronzatura scatenare l’invidia dei colleghi del lunedì. Ma è proprio il lavoro a tormentarvi di più nell’ultimo periodo, avvertite dei cambiamenti nell’aria ma non riuscite a comprendere se in positivo o in negativo.

Oroscopo di domani 30 giugno 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, avete assaporato una delusione in amore e non volete riprendervi. Non ascoltate i consigli degli amici e trascurate anche il lavoro, quando invece vi è stato sottolineato più volte di non potervi adagiare sugli allori. Dovete riprendere in mano la vostra vita e andare avanti, il mare è pieno di pesci, vedrete che tornerete presto a pescare.

Cari amici del Cancro, giornata mogia per voi che non tollerate affatto il caldo di questi giorni. Neanche mare e piscina sembrano alleggerire la vostra pesantezza d’animo, forse è il caso di provare a distrarvi con una dolce compagnia. Cupido potrebbe essere dalla vostra parte, dovete soltanto cogliere l’occasione giusta.

Cari amici del Leone, stiamo entrando nel vostro mese e il buon umore sarà una costante delle vostre settimane. Le stelle vi aiuteranno a fare un po’ di pulizia nei vostri contatti, non dovete essere amici con tutto il mondo, fare una selezione è naturale. Evitate di dare peso a chi invece vuole buttarvi giù con futili frecciatine.

Oroscopo di domani 30 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, l’amore è un po’ pigro in questa fase lunare e potrebbe tardare ad arrivare. Chi invece è in una relazione stabile da tempo potrebbe imbattersi in una lieve crisi dettata dall’insicurezza del partner. Quando le idee sono poco chiare, il litigio è quasi assicurato. Anziché però affrontare a spada tratta la vostra dolce metà, dovreste provare a mettervi nei suoi panni e comprendere il punto di vista.

Cari amici della Bilancia, la Luna è opposta al vostro segno e non vi aiuterà a trovare pace e serenità nella giornata di domani. Anzi, la vostra famiglia farebbe meglio a tenersi lontana da possibili risvolti negativi. Siete ancorati a qualche scelta del passato che vi tormenta e questo condiziona il vostro umore, già di per sé molto fragile. Dovreste trovare qualcosa che vi distragga dal flusso di pensieri, magari una gita in barca o fuori porta.

Cari amici dello Scorpione, state attraversando un periodo difficile in famiglia, ma dovete tenere duro ed essere un sostegno per chi vi sta attorno. I problemi ci saranno sempre nella vita, perché niente è facile, e questo l’avete imparato a vostre spese. Potete contare sull’amore e sull’appoggio del vostro partner che, nonostante il mare agitato, tenta di nuotare sempre al vostro fianco.

Oroscopo di domani 30 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani vedrà la vita sentimentale decollare verso nuovi mondi. Siete stufi di aspettare il grande amore seduti sul divano e volete sperimentare il brivido della caccia, appoggiati da quegli amici che non vogliono più vedervi in queste condizioni. Prendete in mano la vostra vita e dirigetevi dove pensate che possa esserci un futuro migliore per voi.

Cari Capricorno, la giornata di domani vedrà alti e bassi per il vostro segno. La domenica dovrebbe essere fatta per riposarsi e invece il vostro stress è più elevato del solito. Forse avrete dormito poco e quindi il vostro equilibrio è stato danneggiato dagli imprevisti della giornata, ma anche questo caldo non scherza. E voi di pazienza ormai ne avete ben poca.

Cari amici dell’Acquario, la giornata di domani avrà qualche momento sì e qualche momento no. Qualche problema al lavoro vi ha privato del sonno e ha leggermente danneggiato il vostro spirito di far festa nel weekend. Per fortuna le stelle vi saranno vicine dalla prossima settimana.

Cari Pesci, giornata turbolenta quella di domani. Avete litigato di brutto col partner, troppe questioni lasciate in sospeso hanno poi portato ad ammassare il tutto in un grande pentolone che poi vi siete rovesciato addosso senza protezione. Non potete continuare così, se c’è un problema è necessario affrontarlo al momento pertinente.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 30 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

