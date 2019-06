Una coppia modello trama | Purché finisca bene 

UNA COPPIA MODELLO TRAMA – Una coppia modello è un film che appartiene al ciclo Purché finisca bene, un progetto per la televisione andato in onda su Rai 1 dal 2014.

Ogni episodio di Purché finisca bene utilizza il tono leggero della commedia all’italiana per affrontare le difficoltà dell’Italia odierna.

Una coppia modello è il quinto e ultimo film della prima stagione di Purché finisca bene. Di cosa parla? Vediamo insieme la trama.

Enzo e Ada arrivano in tribunale per ultimare le pratiche di separazione. Ada ha tradito il marito e Enzo ne è devastato. Quel giorno, anche Adriano e Valeria devono mettere un punto al loro matrimonio; a differenza della prima coppia, è Adriano ad avere il vizio dell’infedeltà ma è convinto di poter riconquistare sua moglie con poco.

Così, usciti dal tribunale, i due uomini s’incontrano al bar e si confidano. Enzo è disperato, mentre Adriano è confidente nel suo carisma.

Adriano però si sbaglia, perché Valeria non ha alcuna nessuna intenzione di perdonarlo. Lo sbatte fuori di casa e così, non sapendo dove andare, finisce a casa di Enzo che lo ospita per una notte.

La situazione da temporanea passa a stabile, nonostante le complicazioni di una convivenza forzata. I due stringono un patto, si aiuteranno a riconquistare le rispettive mogli, ognuno farà il messaggero d’amore per l’altro.

Il piano non è infallibile, anzi, le cose non andranno affatto come sperato e si complicheranno di più quando Orietta, la mamma di Enzo, scoprirà che il figlio vive con un altro uomo.

Una coppia modello è arrivato in televisione nel 2014 concludendo il ciclo della prima stagione di Purché finisca bene; il film è stato diretto da Fabrizio Costa e vede nel cast aniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero, Chiara Ricci, Simona Marchini, Daniela Scarlatti e Riccardo Alemanni.

Venerdì 28 giugno 2019 Rai 1 ripropone in prima serata Una coppia modello, alle ore 21:25.

