Le vacanze social di Totti e Ilary Blasi ad Ibiza

Il calciatore Francesco Totti come non l’avete mai visto, sul suo account Instagram condivide momenti preziosi delle sue vacanze con Ilary Blasi a Ibiza.

Ieri, mercoledì 26 giugno, a cena in un ristorante romano dell’isola spagnola, ha usato il cosiddetto super zoom per riprendere la moglie Ilary mentre mangia e beve vino rosso.

Poche ore dopo, questa mattina (27 giugno 2019), aggiunge tra le sue storie il filmato del suo allenamento in palestra. Con tanto di musica di sottofondo.

Il giorno seguente tutta la famiglia ha affittato un mega yacht per circumnavigare l’isola insieme ad altre coppie di amici. E la storia social non è tardata ad arrivare. Francesco Totti condivide un bel video dell’acqua cristallina e la scritta “New Post“, dietro la quale si intravede la barca.

Questa esposizione social è una vera novità per la coppia, che non ama i social e non è solita condividere i propri momenti privati su Instagram. Totti si è aperto un profilo in ritardo rispetto agli altri ex colleghi della squadra o ad altri calciatori di fama internazionale come lui. Allo stesso modo, Ilary Blasi fino a poco tempo fa lasciava un fan club gestire il suo account.

Ma adesso qualcosa è cambiato. Già a inizio giugno la ex velina e presentatrice storica del programma Le Iene ha iniziato a diffondere molte più foto su Instagram.

Una di queste la ritrae in spiaggia a Saint Tropez. “Calma apparente” è la frase di commento all’immagine, probabilmente riferita al fatto che il suo amato ex capitano della Roma era nel bel mezzo di una bufera professionale. Pochi giorni dopo infatti Francesco Totti avrebbe annunciato il suo addio alla società.

“Oggi avrei potuto anche morire, sarebbe stato meglio”, è la frase già memorabile con cui il capitano più amato dai tifosi ha commentato le sue dimissioni.

Adesso per Totti e famiglia è arrivato il momento di rilassarsi, e di godersi le meritate vacanze dopo uno degli anni più difficili della carriera dell’ex calciatore. Rigorosamente sui social.

