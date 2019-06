Malore Merkel | Tremore | Cosa è successo alla cancelliera tedesca

MALORE MERKEL TREMORE – Ha generato ancora una volta preoccupazione un malore di Angela Merkel nel corso di un evento pubblico. Stamattina, giovedì 27 giugno, si è ripetuto una seconda volta l’episodio di tremore della cancelliera tedesca, stavolta durante la cerimonia per la nomina della nuova ministra della Giustizia tedesca Christine Lambrecht, nella sede del presidente della Repubblica, il castello di Bellevue, a Berlino.

Malore Merkel | Tremore | La paura per la cancelliera tedesca

Merkel si trovava nella sede del presidente della Repubblica, il castello di Bellevue, quando ha iniziato a tremare in tutto il corpo. Un analogo episodio era successo otto giorni fa in Ucraina, martedì 18 giugno, durante gli onori militari per il presidente ucraino Wolodymyr Zelensky e il caso aveva dato adito a speculazioni sulla salute della cancelliera.

I malori di Markel generano più di qualche timore. La cancelliera durante la sua permanenza al G20 di Osaka avrà a disposizione due aerei di Stato, forse per evitare i problemi determinati dai recenti guasti, forse per l’insolito tremolio che l’ha colpita. A disposizione della cancelliera in partenza dall’aeroporto di Tegel per il Giappone oggi c’erano un secondo velivolo della Luftwaffe, un Airbus A340 per il lungo raggio.

Secondo la stampa tedesca, il velivolo dovrebbe partire per il Giappone poco dopo il decollo di quello con a bordo la cancelliera, per rimanervi come potenziale sostituto del primo aeromobile in caso ve ne fosse bisogno.

Malore Merkel | Tremore | Cosa è successo | I due episodi in pochi giorni

Come la volta precedente, oggi la cancelliera ha iniziato a tremare mentre si trovava sul palco a fianco del presidente Frank-Walter Steinmeier. Merkel ha tentato di contenere il malessere incrociando le braccia davanti al tronco. Ma lo zoom delle telecamere ha colto il tremolio persistente.

Il 18 giugno invece Merkel ha iniziato a tremare mentre era a fianco del presidente ucraino Zelensky. Anche quella volta nel tentativo di trattenere il tremore la leader tedesca ha anche tentato di incrociare le mani davanti a sé. Zelensky sembrava non essersi accorto di nulla, mentre sullo sfondo si vedevano alcune persone che, osservando la scena, si dicevano qualcosa all’orecchio.

Malore Merkel | Tremore | I motivi

Ma quali sono i motivi del malore di Merkel? Stando a quanto riportato da alcuni media, i medici concordano sul fatto che è improbabile che il tremolio sia dovuto a disidratazione o a morbo di Parkinson. Sembra più probabile invece, secondo gli esperti, che si tratti di tiroide iperattiva e un basso livello di zuccheri nel sangue. “Tutto avrà luogo come pianificato, la cancelliera sta bene”, ha dichiarato oggi il portavoce della cancelliera.

L’episodio precedente del 18 giugno era stato attribuito alla disidratazione dovuta a una giornata di forte caldo estivo. “Ho bevuto almeno tre bicchieri d’acqua e ora mi sento molto bene”, aveva dichiarato Merkel.