“Un mostro bugiardo, mi ha truffata”: Pamela Anderson scatenata contro l’ex, il calciatore Rami

Pamela Anderson Rami – È finita malissimo la storia d’amore tra la ex bagnina di Baywatch Pamela Anderson e il calciatore francese Adil Rami. I due si sono lasciati dopo una relazione durata un paio d’anni.

Tra i due si parlava addirittura di matrimonio e invece pare che il giocatore fosse solito tradire l’attrice ed ex modella con altre donne. Così la decisione della 51enne canadese e naturalizzata americana di lasciarsi a un duro sfogo su Instagram contro l’ex compagno fedigrafo.

“È difficile da accettare, è durata (più di) due anni della mia vita, che sono stati tutti una grande bugia. Sono stata truffata, mi ha portato a credere che noi… stessimo vivendo un grande amore? – ha scritto la Anderson – Lui scherzava sugli altri calciatori che tenevano le loro amanti in appartamenti nella stessa strada dove stavano le loro mogli. Lui li chiamava mostri? Ma questo è peggio. Lui ha mentito a tutti. Com’è possibile controllare i cuori e le menti di due donne in questo modo… Sono certa che ce ne fossero altre”.

Per amore del difensore del Marsiglia l’ ex bagnina di Baywatch , che tra pochi giorni spegnerà 52 candeline, si era addirittura trasferita in Francia.

“I sociopatici non cambiano, i narcisisti non cambiano… Ho sempre combattuto per la verità e la giustizia e questo è il mio peggior incubo…”, ha scritto la Anderson già sposata tre volte e, adesso, di nuovo single e col cuore infranto.