Ecco le previsioni di domani, mercoledì 26 giugno 2019, segno per segno.

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è arrivato il momento di mettere i puntini sulle “i”. Qualcosa non va, da tempo ormai, è avete bisogno di un confronto definitivo. In campo professionale avrete bisogno di qualcuno dalla vostra parte per i prossimi mesi.

Cari Toro, la sfera economica rappresenta la maggiore fonte d’agitazione al momento. Non preoccupatevi troppo perché a breve arriverà una soluzione, ma tenete d’occhio le vostre finanze ed evitate gli sprechi; per un po’ non vi farà male.

Oroscopo Paolo Fox domani 26 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarete sommersi dai dubbi. Ultimamente vi siete spesso chiesti se la strada intrapresa fosse la migliore, ma non avete trovato ancora una risposta. Alcune scelte potrebbero dipendere dagli altri, qualcuno che ha deciso di remarvi contro. Nel dubbio, consolatevi con il partner.

Cari Cancro, volevate raggiungere degli obiettivi che poi con il tempo sono sfumati e la vostra delusione è incontenibile. La pressione di dimostrare quanto valete vi sta buttando giù, avvertite costantemente il metro del giudizio degli altri e non apprezzate particolarmente questa bolla di stress. Concedetevi un po’ di tempo per voi stessi, magari per dare libero sfogo alla creatività, qualche hobby.

Cari Leone, vi piace avere tutto sotto controllo, ma l’arroganza non ripaga. Vi sentite più forti, energici, splendenti ma non dovete peccare di presunzione quando si tratta del vostro lavoro.

Oroscopo Paolo Fox domani 26 giugno 2019 | Vergine

Potreste avvertire ancora qualche tensione sentimentale nella giornata di domani, cari Vergine. I problemi d’amore potrebbero richiamare l’attenzione di quelli professionali. Ricordate che chiedere aiuto non è mai una debolezza, quindi chiamare un amico e sfogarvi un po’ potrebbe essere l’arma ideale a combattere questa vostra tristezza.

Cari Bilancia, la giornata di domani sarà un po’ sottotono per voi. Avvertite una forte agitazione che vi priva del sonno, tanti problemi – soprattutto economici – da risolvere e pochi stimoli. Le spese si sono accumulate nell’ultimo periodo e non riuscite a capire come uscirne.

Per fortuna ad alleggerire la questione ci pensa il vostro partner.

Cari Scorpione, giornata di noia per voi. Qualcosa vi disturba, non vi è ben chiaro cosa ma nel dubbio cercate di darvi poco peso. L’impulso di mollare tutto, fare una valigia e partire è forte, ma non potete sempre scappare quando il gioco si fa duro. Questa volta provate a restare.

Oroscopo Paolo Fox domani 26 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani sarà piena d’energia per voi, sensazioni positive che si accumulano anche grazie all’amore che prosegue a gonfie vele.

Il lavoro invece vi dà un po’ da pensare, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare una risposta alla domanda che vi siete posti tempo fa.

Cari Capricorno, domani vi sentirete forti e confidenti, siete in una fase di pulizia interiore dove tutte le spore negative vengono lasciate indietro per ripristinare la vostra solarità. Tagliare i rami secchi in questa fase della vostra vita non potrà fare che bene, eliminare le persone che vi hanno fatto male vi darà modo d’iniziare da capo e depurare un po’ il cuore.

Cari Acquario, avete accumulato una serie di questioni professionali d’affrontare e adesso vi tocca risolverle. Domani la vostra giornata sarà predominata dal lavoro, ma non fatevi prendere dal panico. Una volta tornati a casa, il vostro partner saprà ridarvi il sorriso.

Cari Pesci, giornata positiva soprattutto in campo professionale. Avete messo in cantiere alcuni progetti che iniziano a prendere forma, ma non è arrivato ancora il momento di raccoglierne i frutti. Siete in una fase preparatoria, il meglio arriverà in futuro.

